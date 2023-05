Política Saiba quem são os indicados na lista tríplice para o cargo de procurador-geral da República

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

O mandato do atual procurador-geral da República, Augusto Aras, terminará em setembro

A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) informou quais são os indicados na lista tríplice que será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como sugestão para a escolha do próximo procurador-geral da República.

O mandato do atual ocupante do cargo, Augusto Aras, terminará em setembro. Mesmo após a entrega da lista tríplice, Lula não será obrigado a escolher um dos três nomes. Veja quem são os indicados:

José Adonis

José Adonis Callou de Araújo Sá nasceu em Juazeiro do Norte (CE) e se formou em Direito na Universidade Federal do Ceará em 1988, onde também fez mestrado.

Ele é membro do MPF (Ministério Público Federal) desde 10 de abril de 1992, tendo sido procurador da República em Pernambuco (1992 a 1996), Rio Grande do Norte (1996) e Ceará (1996 a 2001).

Foi procurador eleitoral auxiliar no Tribunal Regional do Ceará nas eleições de 1998 e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado do Ceará entre 1999 e 2001.

Em 2001, Adonis foi promovido a procurador regional da República na 1ª Região. Entre maio e outubro de 2007, foi procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, cargo que assumiu novamente em outubro de 2013.

Em 2014, foi promovido a subprocurador-geral da República. Também integra o Conselho Superior do Ministério Público Federal desde 2019.

Luiza Frischeisen

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen é membro do MPF desde 10 de abril de 1992. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1989.

É doutora e mestra em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, respectivamente. Antes de ser procuradora, trabalhou em escritórios de advocacia na cidade do Rio de Janeiro, de 1989 a 1991. Luiza foi procuradora regional da República entre 16 de outubro de 1998 e 5 de outubro de 2015. Entre 2008 e 2012, foi designada procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região.

Em 2015, se tornou subprocuradora-geral da República. Foi representante do Ministério Público da União no Conselho Nacional de Justiça entre novembro de 2013 e novembro de 2015. Desde 2017, faz parte do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Mario Bonsaglia

Mario Luiz Bonsaglia se formou em Direito pela Universidade de São Paulo em 1981, onde também fez doutorado na área de Direito do Estado.

Em 1991, tomou posse como procurador da República. Entre 1996 e 2014, foi procurador regional da 3ª Região. Em 2014, Bonsaglia foi promovido a subprocurador-geral da República. Entre 2004 e 2008, foi procurador regional eleitoral em São Paulo.

Bonsaglia também foi indicado nas listas tríplices para PGR desde 2015. É membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal desde 2020. Também desempenhou essa função entre 2014 e 2018. Além disso, faz parte do Conselho Institucional do MPF desde 2014.

Antes de ser procurador, ele foi escrivão de polícia em São Paulo (entre 1977 e 1980) e funcionário do Banco do Brasil (entre 1980 e 1985).

