Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Pai do bebê de um ano, refém mais jovem feito pelo grupo, está na lista dos próximos a serem libertados Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O grupo terrorista Hamas anunciou nesta sexta-feira (31) que libertaria o pai dos reféns mais jovens capturados no ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel e outras duas pessoas, incluindo um cidadão israelense-americano, na próxima troca de reféns por prisioneiros palestinos.

Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Kalderon serão entregues no sábado (1º), disse o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em uma postagem em seu canal do Telegram. A libertação faz parte da resolução de cessar-fogo e troca de reféns acordado entre o governo israelense e o Hamas.

Refém mais jovem do Hamas

Bibas é o pai do bebê Kfir, que tinha apenas nove meses quando foi sequestrado com os pais e o irmão mais velho, Ariel, que tinha quatro anos na época do ataque. Em janeiro de 2024, Kfir completou um ano de idade enquanto estava em cativeiro, sendo o refém mais jovem do grupo.

Na época a família Bibas realizou um evento público para marcar o primeiro aniversário do bebê e pedir a libertação da família. Não houve nenhuma informação sobre o destino de Kfir e Ariel, ou sobre a mãe Shiri, levada ao mesmo tempo. O Hamas disse no final de 2023 que eles foram mortos por bombardeios israelenses.

Um vídeo da época mostrou Shiri segurando as crianças em um cobertor enquanto eles eram levados para o cativeiro. Outro trecho mostrava Yarden com um ferimento na cabeça causado por golpes de martelo, disse Ofri Bibas, irmã dele.

