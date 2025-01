Mundo Gravador de helicóptero que colidiu nos Estados Unidos ainda não foi recuperado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Funcionário de agência que investiga o acidente também afirmou que duas caixas-pretas foram recuperadas do avião Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução

Enquanto investigadores do NTSB (National Transportation Safety Board) juntam as peças do que levou a uma colisão aérea mortal perto do Aeroporto Nacional Reagan, o membro do NTSB Todd Inman disse que as equipes estão trabalhando para acessar os dados do helicóptero.

Duas caixas-pretas foram recuperadas do avião e estão sendo analisadas em laboratório, de acordo com Inman. Quanto ao helicóptero, ele afirmou que a aeronave militar está equipada com um gravador de algum tipo, mas não está claro se ele contém gravações de voz, dados ou ambos.

“Ainda não o recuperamos, mas nos sentimos confortáveis ​​em saber onde ele está”, declarou Inman na sexta-feira. Essas caixas-pretas contêm “muitos pontos de dados diferentes que pintam um quadro maior e nos dão informações mais granulares”, acrescentou.

Enquanto isso, é muito cedo para especular sobre o que exatamente ocorreu, disse Inman. “Esperamos ter o relatório preliminar em 30 dias. A investigação geral provavelmente levará um ano, mas isso é porque tem que ser precisa”, disse Inman. “Não vamos lançar algo rápido só para acabar com algumas especulações.”

