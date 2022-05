Saúde Saiba se dá para tomar a vacina da covid e da gripe no mesmo dia

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Ministério da Saúde, as duas vacinas podem ser tomadas no mesmo dia. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No início de abril, diversos Estados iniciaram sua tradicional campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), paralelamente à imunização contra a covid. Com isso, parte da população tem se perguntado: é possível tomar as duas vacinas simultaneamente? No mesmo dia?

De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, publicada em setembro do ano passado, a vacinação no mesmo dia é possível, sem nenhum risco à saúde. A determinação do órgão federal contraria orientação anterior, que pedia um intervalo mínimo de 14 dias entre as imunizações.

Para o secretário-executivo da pasta da Saúde, Rodrigo Cruz, a medida incentiva o cidadão a se proteger contra as doenças e ressaltou que a adesão às duas campanhas é importante para a população e para todo o Brasil.

“A orientação é para todas as faixas etárias. A gente observa que, por conta da pandemia, há um comportamento diferente do que se via praticando ao longo dos anos. Um ou outro imunizante acabou tido, pontualmente, uma redução na cobertura vacinal. Mas o incentivo do Ministério é que todos procurem os postos de saúde para que continuem a imunização das campanhas regulares”, ressaltou.

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, diz, no entanto, que é essencial ter um intervalo mínimo de 14 dias entre uma vacina e outra. “Isso é uma precaução, não é uma contraindicação”, ela esclarece.

“Estamos em um momento em que a vigilância de eventos adversos é muito importante para dar segurança pra todo mundo. Assim, pode-se dizer se a vacina da covid causou esse ou aquele efeito colateral. Se tomo duas vacinas [diferentes] próximas e tenho evento adverso, vem a pergunta: foi por causa da vacina da covid-19 ou da outra? Por isso, é muito importante respeitar esses 14 dias”, detalhou Isabella.

A especialista ainda destacou que em casos de acidente que necessitem de vacinação antirrábica ou antitetânica, por exemplo, essa regra é descartada. “Essas são vacinações de emergência, então não precisam respeitar esse intervalo.”

Isabella ainda reforçou que a vacinação da gripe neste ano será importante para evitar a ida aos hospitais e pronto-socorros durante o período mais frio do ano. “A influenza é a causa da mesma doença que a covid-19: a síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à internação na UTI e ao uso de ventilação mecânica. Hoje, com o cenário que temos da covid, não se pode ter nenhuma concorrência para nossa estrutura.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde