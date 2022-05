Saúde Procrastinação: saiba o que é e dicas para vencer

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Momentos de tristeza e baixa de energia podem fazer com que muitas coisas deixem de fazer sentido ou pareçam distorcidas. Foto: FreePik

A lista está cheia de tarefas e ainda assim você prefere deixá-las para depois? Esse hábito se chama procrastinação e caracteriza um estado mal-estar mental, onde o pessimismo, a culpa e a falta de vontade são constantes no dia a dia. Em sua forma mais grave, esse estado pode acentuar quadros depressivos e ansiosos.

Essa inércia causa dor e sofrimento e acaba se tornando a zona de conforto de muitos para não ter que lidar com problemas. Entretanto, embora adiar pareça ser a solução mais prática, procrastinar é perigoso, sobretudo, para nossa mente e emoções.

Esse ato de jogar para baixo do tapete leva a um círculo vicioso que também pode adoecer a mente.

No lugar de procurar saídas criativas e soluções que exigem desenvolver forças mentais como sabedoria e equilíbrio, a pessoa vai à contramão, procurando circunstâncias ou pessoas para culpar pelo seu estado. Isso tudo está ligado à autossabotagem, assim, colocar um ponto final na postergação não costuma ser natural, é preciso força de vontade, organização e também descansos programados.

Confira algumas técnicas para dar um basta na postergação das tarefas e criar hábitos novos e mais saudáveis para o dia a dia:

Mantenha uma agenda

Organize um dia para limpeza, para cozinhar, tempo para ler, estudar, trabalhar. E engaje toda a família na mesma atitude. Seu cérebro precisa entender que ele não está em férias, evitando entrar no modo “inércia”.

Se adaptar a tarefas diárias

Acorde todos os dias no mesmo horário, use uma roupa diferente do pijama e faça sua rotina de tomar café, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo antes de se sentar para trabalhar ou estudar. O corpo se acostuma e tudo virá um hábito.

Mensagens motivacionais

Momentos de tristeza e baixa de energia podem fazer com que muitas coisas deixem de fazer sentido ou pareçam distorcidas. Então, cole na sua tela o porquê seu trabalho é essencial e como afeta outras pessoas ou ainda motivações para se exercitar.

Desafie-se mais

O ato de reclamar é fácil e nos dá prazer instantâneo, mas a médio e longo prazo implanta um pessimismo crônico que não ajuda na hora de parar de procrastinar. Por isso, antes de se render à reclamação, pense: como é possível dar outra solução?

Conheça seus gatilhos

Comece a reparar quando é que você começa a não ter vontade de fazer as coisas. Muitas vezes, quando caímos em uma rotina, a vontade de procrastinar é grande. Desse modo, entender os gatilhos que te conduzem para tarefas negativas e mudar o que puder para não deixar que eles te consumam é essencial. Em vez de se preocupar com uma prova ou reunião, por exemplo, faça uma lista do que deve ser estudado e aplicado. No final, coloque uma recompensa pelo seu empenho.

Curta cada etapa

Quantas vezes você já começou uma tarefa pensando na sua conclusão? Ao invés de viver a ansiedade do futuro, passe a aproveitar o momento, sentir cada parte do processo. Por exemplo, ao criar uma planilha, estabeleça um padrão de organização ou uma ordem de cores que combinem com o seu momento.

Divida todas as tarefas em fases

Vai enfrentar uma atividade que requer tempo e atenção? Divida o todo em pequenas partes para parar de procrastinar. Crie um passo a passo de micro tarefas que são facilmente concretizadas. No final de cada uma se recompense com algo, nem que seja um intervalo rapidinho para respirar e voltar ao trabalho.

Evite se repreender

Pensamentos negativos são desmotivadores e afastam qualquer ajuda para parar de procrastinar. Na realidade, eles apenas incentivam a cair em um círculo vicioso de preguiça e desgaste. Normalize seus erros e entenda que, assim como você, outras pessoas estão sujeitas a perder o controle. Quando voltar a si, beba um copo de água e siga em frente!

