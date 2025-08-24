Saúde Saiba se tomar café no trabalho piora a ansiedade ou ajuda no foco

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para adultos saudáveis, o consumo seguro é geralmente de até 400 mg de cafeína por dia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O café possui uma substância psicoativa natural chamada cafeína, que, quando ingerida, age no sistema nervoso central e resulta em sensações como “maior estado de alerta, melhora temporária do humor, aumento da atenção e leve aceleração do metabolismo”, segundo Diogo Lara, psiquiatra e PhD pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e autor do artigo acadêmico “Cafeína, saúde mental e transtornos psiquiátricos”.

Lara explicou que, na prática, a bebida pode trazer maior foco, sensação de energia e até melhor desempenho em tarefas que exigem atenção, mas também pode causar agitação e aumento da frequência cardíaca.

Para adultos saudáveis, o consumo seguro é geralmente de até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente 3 ou 4 xícaras de café filtrado, segundo o psiquiatra.

Em 2023, 97% dos brasileiros consumiam café diariamente, de acordo com a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil, entre 2019 e 2023”, realizada pelo Instituto Agronômico (IAC), em parceria com o Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O estudo ouviu 4.200 pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais, e que compreendem todas as regiões brasileiras.

No estudo, 46% dos entrevistados relataram consumir de 3 a 6 xícaras diariamente, seguido de 29% que consumiam mais de seis.

Riscos

No caso de pessoas que sofrem com ansiedade, o consumo pode aumentar o efeito dos sintomas desse transtorno, que incluem:

* Aceleração dos batimentos cardíacos;

* Tremores;

* Sudorese (suor);

* Tensão muscular;

* Inquietação;

* Dificuldade para relaxar;

* Sensação de falta de ar;

* Insônia.

Em 2023, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos constatou que 53% da população brasileira possui diagnóstico de ansiedade, de acordo com 1.062 entrevistados de todas as faixas etárias e distribuídos em todas as regiões do Brasil.

“O café pode ser um risco para pessoas ansiosas porque a cafeína ativa o sistema nervoso simpático — sistema que ativa a resposta de “luta ou fuga” — intensificando reações já presentes na ansiedade”, declara Lara.

No entanto, ele ressalta que em pessoas ansiosas e menos sensíveis geneticamente à cafeína esses sintomas não são amplificados. Para elas, Lara recomenda o consumo de até duas xícaras pequenas por dia, ou adotar outras opções, que vão desde a alternância de café normal com café descafeinado, até a substituição para outras bebidas.

Bebidas quentes como chás pretos, verdes e mate ou gelados como energéticos podem causar efeitos semelhantes para quem tem ansiedade, pois contém cafeína também.

O horário de consumo da bebida também pode influenciar os efeitos da ansiedade.

O psiquiatra afirma que a ingestão de cafeína no fim da tarde ou à noite pode “prolongar o estado de agitação (um dos traços da ansiedade) até a hora de dormir, prejudicando a qualidade do sono e aumentando a fadiga no dia seguinte”. Nos períodos da manhã ou do início da tarde, os efeitos tendem a ser menos prejudiciais, segundo Lara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/saiba-se-tomar-cafe-no-trabalho-piora-a-ansiedade-ou-ajuda-no-foco/

Saiba se tomar café no trabalho piora a ansiedade ou ajuda no foco

2025-08-24