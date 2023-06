Grêmio Saída de Diogo Barbosa trará alívio financeiro ao Grêmio

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

O salário do lateral fica em torno dos R$ 450 mil por mês. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O salário do lateral fica em torno dos R$ 450 mil por mês. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Diogo Barbosa está deixando o Grêmio. O lateral-esquerdo está indo para o Fluminense. Além de ser criticado pela torcida desde a sua chegada, em 2020, o jogador tem um salário alto e pode aliviar a folha salarial do clube gaúcho com a sua saída. O lateral já não joga contra o Flamengo, no domingo (11), no Maracanã.

As cobranças em cima do jogador aumentaram depois do empate contra o Bragantino, onde Diogo Barbosa errou o lance que originou o gol de empate, em 3 a 3, nos acréscimos.

Thiago Santos, outro bastante criticado também acertou com o Fluminense, em abril, enquanto Thaciano foi para o Bahia.

O jogador foi contratado por aproximadamente R$ 10 milhões do Palmeiras. O salário do lateral fica em torno dos R$ 450 mil por mês. O contrato de Diogo Barbosa com o Grêmio iria até dezembro de 2023.

