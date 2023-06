Enner Valencia está cada vez mais perto do Inter. Existe um grande otimismo por parte da direção do clube. O Colorado quer anunciá-lo no início da próxima semana. A direção já monta um planejamento para os primeiros momentos do equatoriano em Porto Alegre. Se tudo der certo, no dia 9 de julho, acontece a estreia do equatoriano.

Caso Enner Valencia estiver bem fisicamente e regularizado no BID da CBF, a expectativa é que esteja liberado para jogar na 14° rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Maracanã.

Nos bastidores do Inter, a confirmação do centroavante como jogador colorado após o jogo contra com o Vasco, a partir da segunda-feira (12).

O centroavante se despede do Fenerbache no domingo (11), depois da final da Copa da Turquia. Após isso, ficará à disposição da seleção do seu país para os amistosos contra Bolívia e Costa Rica, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente.

A ideia de uma chegada antecipada ao Beira-Rio a princípio não se confirmará. Por conta da temporada europeia e a participação na Copa do Mundo do Catar, Enner terá um período de cerca de 10 dias de descanso após a data Fifa.