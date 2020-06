A força-tarefa do Paraná recorreu à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal para saber se havia justificativas para a ação da subprocuradora, que foi considerada, por eles, fora do padrão. E pareceu, aos procuradores, que havia uma investigação sobre a força-tarefa.

A Corregedoria do Ministério Público Federal vai analisar os fatos relatados pelos procuradores do Paraná. A expectativa de que Lindora apresente explicações à Corregedoria nos próximos dias. Nos bastidores, o que se comenta é que os procuradores que saíram já vinham se queixando que o grupo na PGR estava perdendo espaço. A PGR não quis comentar a saída dos procuradores.

“Nós vemos com muita preocupação a constante saída de membros do grupo da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, porque isso pode de fato atrapalhar as investigações e ações em curso. É preciso defender com veemência a independência funcional de cada membro do Ministério Público brasileiro”, disse Fábio George Cruz da Nóbrega, presidente da ANPR.