Prefeito e primeira-dama de Porto Alegre participam de drive-thru solidário do Dia do Orgulho LGBTQI+

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Doações foram arrecadadas no parque da Redenção. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal participaram, neste domingo (28), do drive-thru solidário realizado no Parque Farroupilha (Redenção) em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+.

Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a tradicional Parada Gay ganhou novo formato para evitar aglomerações. Os organizadores aceitaram a sugestão da prefeitura e promoveram um ato solidário. Tendas para receber as doações foram montadas na Redenção. Milhares de peças de agasalhos, cobertores e alimentos foram doados.

“Estamos aqui unidos pelo amor. Neste momento tão delicado pelo qual estamos passando, esta ação é mais um gesto de solidariedade deste grupo que tem todo o meu respeito e admiração e é de extrema importância para a nossa Porto Alegre. Obrigada comunidade LGBTQI+ por abraçar também a nossa Campanha do Agasalho”, destacou Tainá.

Há um ano, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+ passou a ser incluído no calendário de datas comemorativas de Porto Alegre para conscientizar a sociedade sobre o combate ao preconceito.

