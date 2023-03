Economia Salário da diretoria da Petrobras pode ter reajuste de quase 44%

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

(Foto: Agência Petrobras)

A remuneração do presidente e de diretores e conselheiros da Petrobras pode ser reajustada em 43,88%, segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo nessa sexta-feira (24). O aumento foi aprovado em reunião do conselho de administração da estatal na última quarta (22), no mesmo dia em que os nomes dos sete indicados pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, foram aprovados para um mandato de dois anos. A proposta será submetida agora à assembleia-geral de acionistas, prevista para o dia 27 de abril.

Segundo o Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais (RAEEF) de 2022, que traz informações sobre o exercício de 2021, a remuneração anual da diretoria e do presidente da empresa ficou pouco acima de R$ 3 milhões por ano, equivalente a quase R$ 250 mil por mês se considerados salário fixo, gratificações, participação de lucros e resultados.

Se aprovado, o aumento será sobre a remuneração fixa. Hoje, o salário do presidente da Petrobras é por volta de R$ 116 mil. Com o reajuste, passaria para quase R$ 167 mil por mês. No comunicado ao mercado sobre a aprovação dos diretores, no fim da noite de quarta-feira, a aprovação do aumento salarial foi omitida.

Procurada, a Petrobras confirmou a aprovação do reajuste salarial e afirmou que a remuneração fixa dos administradores da empresa “estava congelada desde 2016”.

Resultados

De acordo com a estatal, a decisão “considerou os resultados positivos obtidos pela companhia e a defasagem da remuneração dos administradores em relação ao mercado”. A empresa menciona “pesquisas” apontando que a atual remuneração do presidente da Petrobras equivale a 19% da mediana da remuneração total anual de seus pares no mercado. No caso dos diretores, a remuneração atual equivaleria a 55% do que é recebido por pares de outras empresas.

A empresa ainda informou que a defasagem salarial de administradores ante o mercado foi ampliada nos últimos anos em função do congelamento da remuneração da diretoria, o que não ocorreu com o restante da força de trabalho, que teve sua remuneração atualizada ao longo do período. Entre 2017 e 2021, o corpo de funcionários da Petrobras teve os salários reajustados em 19,72%, segundo dados divulgados pelo governo.

