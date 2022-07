Esporte Salário de quase 3 milhões de reais por semana e transação milionária: Neymar pode deixar o PSG

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Neymar não é mais visto como “inegociável” pela diretoria do Paris Saint-Germain. Foto: Reprodução/Twitter Neymar Neymar não é mais visto como “inegociável” pela diretoria do Paris Saint-Germain. (Foto: Reprodução/Twitter Neymar) Foto: Reprodução/Twitter Neymar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fim da passagem de Neymar pelo PSG pode estar próximo. Depois de nem mesmo Nasser Al-Khelaïfi garantir que o brasileiro continuará na equipe, o jornal El País publicou, no início da semana, que o brasileiro já teria sido comunicado de que está fora dos planos da equipe.

Neymar tem contrato com o PSG até 2025, mas o clube parisiense já estuda alternativas para uma negociação. Enquanto isso, clubes aparecem como interessado, com o Newcastle, da Inglaterra, sendo um deles.

De acordo com o jornal The Sun, da Inglaterra, o Newcastle está preparando a maior investida de sua história em prol da contratação de Neymar, que pode acabar pintando na Inglaterra.

A fonte afirma que os ingleses estão dispostos a oferecer um salário de 500 mil euros semanais ao brasileiro, que embolsaria 24 milhões por ano (R$ 130,6 milhões), isso sem contar as bonificações por assinatura e metas atingidas.

Triste fim

Os rumores sobre uma possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain ganham cada vez mais força na Europa. O jornal francês Le Parisien detalhou bastidores sobre uma provável transferência do brasileiro e classificou a saída do jogador como “inevitável”.

Na publicação, o jornal destaca alguns pontos que levam Neymar a estar próximo de deixar o PSG. Entre eles estão a perda de protagonismo para Mbappé, declarações do presidente Nasser Al-Khelaifi e a saída de alguns “parceiros” do elenco.

Quando chegou ao clube, Neymar era o protagonista do PSG e era uma das grandes lideranças da equipe. Atualmente, Mbappé é visto como o principal jogador, até mesmo pelas condições de sua renovação, e isso não teria agradado ao brasileiro.

No jornal ainda destaca que Neymar deve perder um pouco de seus privilégios com as saídas de seus “parceiros de vestiário”, com o fim do contrato de Di María e uma possível saída de Paredes.

Neymar não é mais visto como “inegociável” pela diretoria do Paris Saint-Germain. O clube não coloca o astro brasileiro na lista de dispensa, mas está aberto a ouvir propostas pelo jogador nesta janela de transferências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte