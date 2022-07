Esporte Edmundo aponta erro de Neymar e sugere próximo clube para o jogador: “Se daria bem lá”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Durante seu podcast, "Mundo Ed", o ex-atacante comentou que o craque brasileiro poderia ter um rendimento melhor indo para a Itália. Foto: Reprodução/YouTube

Sem prestígio no Paris Saint-Germain, Neymar pode ser negociado pelo clube francês nesta janela de transferências mesmo com contrato até junho de 2025. Com a possível saída do atleta da equipe parisiense, o ex-atacante Edmundo apontou erro na carreira do craque, alertou sobre uma suposta ida para a Inglaterra e sugeriu novo clube para o atleta.

“Não foi uma boa escolha ele ter ido ao PSG. O pai, a família, eles acabaram antecipando algumas coisas. Era natural que ele fosse ganhar o que Messi e Cristiano Ronaldo ganham, mas ao longo do tempo, no Barcelona. Ele entendeu que deveria ir ao PSG muito em função da grana. O projeto esportivo era espetacular, mas era mais para o time aparecer do que para ganhar”, disse o ex-atacante no podcast “Mundo Ed”.

“O Newcastle é o novo rico. Agora, eu fui a Newcastle, é uma cidade pequena e fria. Se ele tem dificuldade de adaptação em Paris, ele não ficaria satisfeito em Newcastle. Se pagarem o que ele ganha, ele vai. Mas ele precisa estar focado, concentrado, até porque é um ano de Copa. Será que se ele tiver uma performance igual nas últimas duas Copas, será que o próximo treinador vai ver ele como um pilar para o futuro?”, emendou.

A sugestão do clube inglês foi dada por um internauta que acompanhava o podcast. Também nos comentários, outro seguidor sugeriu a ida de Neymar ao Napoli, e Edmundo gostou da hipótese: “Eu joguei no Napoli por seis meses. Ótimo de se morar, lindíssimo, uma torcida apaixonada. Seria ótimo, ele se daria bem na Itália”, concluiu Edmundo.

Nome errado

Neymar esteve na terça-feira (28) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para prestigiar o 1º Prêmio Fui Clear” realizado pelo produtor de conteúdo de futebol Eduardo Semblano.

No evento, o craque da Seleção Brasileira e do PSG foi eleito um dos “50 maiores nomes do Campeonato Brasileiro”, mas viu um nome escrito errado na hora de receber o prêmio e brincou com a gafe.

“Muito feliz de fazer parte desse time, no meio de tantos craques. Estou muito contente por fazer parte da história do futebol brasileiro. Obrigado pelo prêmio”, introduziu o camisa 10.

“Pode ter certeza que ele vai ficar guardado em um lugarzinho muito especial. Mesmo estando errado o nome aqui, mas está tudo certo”, acrescentou, rindo e fazendo a alegria dos convidados. Entretanto, não foi informado qual o equívoco cometido na grafia do nome do astro.

