Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Folha suplementar com revisão de 6% será paga nesta quarta-feira. (Foto: EBC)

O Tesouro do Estado anunciou para esta terça-feira (31) a quitação integral dos salários referentes à folha de maio de todos os mais de 330 mil vínculos do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. A medida abrange servidores ativos, aposentados e pensionistas, que chegam a 18 meses consecutivos sem parcelamento ou atraso nos vencimentos.

Ao noticiar o novo depósito, o site do Palácio Piratini (estado.rs.gov.br) também informou já ter iniciado os trâmites para consolidar a folha suplementar com a revisão geral de 6%. A medida inclui os valores retroativos de janeiro a maio e tem pagamento previsto para esta quarta-feira, primeiro dia de junho.

Em anúncio feito pelo então governador Eduardo Leite no final de janeiro deste ano [ele renunciou no final de março, sendo substituído em definitivo pelo vice, Ranolfo Vieira Júnior], os contracheques serão quitados “religiosamente” ao longo de todos os meses (geralmente no último dia útil) até dezembro, quando se encerra a atual gestão estadual.

Regularidade

De acordo com o governo gaúcho, os esforços para manter os contracheques em dia tem contribuído de forma decisiva para uma economia aos cofres públicos estaduais. Ressalta, ainda, que a regularização da folha dos servidores é possível graças a medidas como controle de despesas, modernização da receita e crescimento da arrecadação, além de reformas e processos de privatização.

(Marcello Campos)

