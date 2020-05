Rio Grande do Sul Salários líquidos até R$ 2,2 mil são quitados nesta quinta-feira

14 de Maio de 2020

O pagamento foi realizado aos servidores que recebem acima de R$ 1,5 mil líquidos e que terão os vencimentos quitados no sistema de parcelas.

O Tesouro do Estado depositou nesta quinta-feira (14) nova parcela no valor de R$ 700 referente à folha de abril do Poder Executivo. O pagamento foi realizado aos servidores que recebem acima de R$ 1,5 mil líquidos e que terão os vencimentos quitados no sistema de parcelas.

Somando-se aos R$ 1,5 mil já depositados nas contas dos servidores no dia 12 de maio, o governo quita hoje os salários líquidos de até R$ 2,2 mil, o que representa 48% das matrículas do funcionalismo.

A próxima parcela será no valor de R$ 4.550, mas ainda não há data definida para o pagamento, pois depende do dia em que os recursos da União, referentes ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, ingressarem no caixa do Estado.

