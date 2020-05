Rio Grande do Sul Operação Vale Real é desencadeada no combate ao roubo de cargas no Estado

14 de Maio de 2020

A Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Alexandre Luiz Fleck, deflagrou, nesta quinta-feira (14), a operação Vale Real, com o cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão e prisões cautelares nas cidades de São Leopoldo, Vale Real e Caxias do Sul.

Em agosto de 2019, foi subtraída, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma carga de carnes da empresa Frigorífico Zimmer, na RS-122, município de São Vendelino/RS. Na mesma data, a Especializada realizou diligências e recuperou a carga subtraída em sua totalidade, na cidade de Vale Real/RS, efetivando a prisão em flagrante de um indivíduo.

Após este fato, as investigações avançaram e foi identificada a associação criminosa voltada a este tipo de delito, em especial à subtração de carnes. Os crimes eram praticados com grave ameaça exercida com arma de fogo, possuindo a quadrilha toda a estrutura necessária ao armazenamento e reinserção da carga roubada no mercado. Diante da constatação, foram representados por mandados de busca e apreensão e prisão cautelar, deferidas pelo Poder Judiciário.

Na ação desta quinta-feira, foram cumpridas oito ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de são Leopoldo, Vale Real e Caxias do Sul. Três pessoas foram presas e sendo apreendidos duas armas de fogo, dois carregadores, munições, colete balístico e diversos materiais sem procedência.

Conforme o delegado Fleck, a investigação qualificada realizada pela delegacia permitiu a perfeita caracterização da associação criminosa.

