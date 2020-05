Rio Grande do Sul Suspeito de abuso sexual contra babá adolescente é preso na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

O suspeito mantinha relações sexuais com a vítima desde o início de 2018, quando a adolescente tinha somente 13 anos de idade Foto: Polícia Civil/Divulgação O suspeito mantinha relações sexuais com a vítima desde o início de 2018, quando a adolescente tinha somente 13 anos de idade. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, por meio da 1° Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, prendeu na Região Metropolitana de Porto Alegre um suspeito de abusos sexual contra uma babá adolescente.

De acordo com as investigações coordenadas pela delegada Luciane Bertoletti, o suspeito mantinha relações sexuais com a vítima desde o início de 2018, quando a adolescente tinha somente 13 anos de idade.

Na época, a vítima era vizinha do investigado e da sua ex-companheira e trabalhava constantemente na casa do casal como babá dos filhos deles. Neste contexto, o suspeito passou a ter relações sexuais com a vítima furtivamente, repetidas vezes, de modo a culminar na gravidez precoce e inesperada da adolescente. Após abandonar sua mulher e filhos, o investigado passou a residir com a menor mantendo-as em completo cárcere privado, juntamente com a filha, recém nascida.

Atualmente, a vítima e a sua filha, de um ano de idade, estão acolhidas em um abrigo situado em Sapucaia do Sul. As duas estão a salvo, após o Conselho Tutelar certificar que a jovem estava privada, pelo suspeito, de frequentar a escola e ter contato com os seus familiares.

O investigado infiltrou um celular dentro do atual abrigo onde a adolescente está acolhida, através do qual enviava mensagens à vítima, ameaçando-lhe de matar caso se relacionasse com outros adolescentes da instituição, bem como aliciando-a a ter relações sexuais com ele e outra menor, de 13 anos de idade, a qual também está acolhida.

Em uma das mensagens, o suspeito inclusive, questiona a vítima se a menor de 13 anos teria interesse em ter relações sexuais com ele. Cabe salientar que o suspeito possui vasto histórico de ocorrências contra ele, dentre as quais destaca-se uma tentativa de homicídio, um estupro de vulnerável, e delitos envolvendo violência doméstica e familiar.

Em vista disso, visando à preservação da integridade física da vítima e de outros menores do abrigo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo deferida pelo juízo de Sapucaia do Sul.

A delegada Luciane Bertoletti afirma que “foi uma investigação complexa e que descobriu e encerrou situação grave de crime contra adolescente.”

