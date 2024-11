Porto Alegre Saldo de empregos em outubro em Porto Alegre tem o melhor resultado em três anos

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O setor de serviços puxou a elevação, com 84,9% das contratações Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre registrou o maior saldo mensal de empregos em outubro deste ano, com 2.342 vagas, quando comparado a outubro de 2021, com 2.260 vagas. O setor de serviços puxou a elevação, com 84,9% das contratações. As áreas da saúde e de vigilância e segurança privada abriram mais oportunidades formais, com carteira assinada.

Conforme dados da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), a Capital gerou 8% a mais de empregos formais nos últimos quatro anos. Esse valor foi responsável por injetar R$ 146 milhões de massa salarial na economia da cidade. Ao longo dos últimos quatro anos, foram abertas 949 mil oportunidades de trabalho.

Após registrar queda em decorrência da enchente de maio, que deixou 2.592 trabalhadores formais desempregados, o mercado de trabalho da Capital apresenta recuperação. A retomada começou em julho, com 686 vagas, com o pico em setembro, que fechou em 3.737 mil novos postos de trabalho.

“Podemos afirmar que a economia de Porto Alegre se recupera com vigor das enchentes tanto na indústria quanto no serviço. O trabalho de diversificação e expansão da atividade econômica permitiu a retomada rápida dos empregos e da renda na Capital”, avalia a secretária, Júlia Evangelista Tavares.

O saldo de emprego no segmento da indústria é o melhor desde outubro de 2020, quando teve redução. No mês passado, o volume ficou em 351 postos de trabalho, sendo a maioria das vagas no setor de construção civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saldo-de-empregos-em-outubro-em-porto-alegre-tem-o-melhor-resultado-em-tres-anos/

Saldo de empregos em outubro em Porto Alegre tem o melhor resultado em três anos

2024-11-29