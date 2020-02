Cinema Salma Hayek revela que terminou a noite do Oscar no hospital

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Salma Hayek revelou em seu Instagram que após a cerimônia de entrega do Oscar, que aconteceu no último domingo (09), ela acabou parando no hospital. Por meio de um post, ela explicou que sua empresária, Evelyn O’Neil, sofreu um pequeno acidente e quebrou o braço.

“Quando as festas começaram, minha acompanhante, amiga e empresária, Evelyn O’Neill, sofreu um pequeno acidente, e eu tive que levá-la ao pronto-socorro, onde passamos o resto da noite do Oscar até o sol nascer. Obrigada aos médicos e funcionários da Cedars-Sinai por seu profissionalismo e bondade. E Evelyn, nunca vi alguém sentir tanta dor com tanta graça! Você é uma campeã”, disse ela

