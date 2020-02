Celebridades Ticiane Pinheiro: “Não sei se aguentaria ficar longe das minhas filhas e do meu marido”

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Casada com o jornalista César Tralli, apresentadora é mãe de Manuella e Rafaella Foto: Reprodução/Instagram Casada com o jornalista César Tralli, apresentadora é mãe de Manuella e Rafaella. Foto; Reprodução/instagram Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro admite ter uma relação de apego e proximidade com as filhas Rafaella, de 10 anos, e Manuella, de 7 meses. A apresentadora, de 43 anos de idade, que já estrelou a versão brasileira do reality show “Simple Life” – ao lado da amiga Karina Bacchi deixou a vida urbana para viver por dois meses em uma fazenda em Analândia, no interior de São Paulo, em 2007, antes de ser mãe – afirma não se imaginar em situação semelhante nos dias de hoje.

“Eu não sei se eu aguentaria ficar longe das minhas filhas e do meu marido. É um desafio muito grande, prefiro ficar assistindo”, afirma a apresentadora, que comanda o reality Troca de Esposas, na Record TV. Desde dezembro de 2017, ela está casada com o jornalista César Tralli, pai de sua caçulinha.

Carreira

Contratada da emissora há 15 anos, Ticiane, que estreou na emissora como atriz, participando de novelas como “Prova de Amor” (2005) e “Cidadão Brasileiro” (2006), diz viver um momento de satisfação e realização profissional.

“Estou muito feliz de estar fazendo essa segunda temporada do “Troca de Esposas”. Está mais divertido, mais leve. As histórias estão muito mais transformadoras, com muita emoção”, afirma a apresentadora, que estreou a atração no dia 5 de fevereiro.

