Música Sam Moore, lendário cantor de soul, morre aos 89 anos

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Artista fez parte do duo Sam & Dave e influenciou artistas como Michael Jackson e Al Green. Foto: Reprodução

Sam Moore, cantor americano que fez parte do duo Sam & Dave, morreu na sexta-feira (10), aos 89 anos. O assessor de imprensa do artista informou ao jornal The Guardian que a morte aconteceu por complicações de uma cirurgia realizada em Coral Gables, na Flórida.

Moore fez grande sucesso na década de 1960 com hits como Soul Man e Hold On, I’m Comin’ ao lado de Dave Prater (1937-1988). A dupla, considerada lendária para a música soul americana, influenciou artistas como Michael Jackson e Al Green.

Após a separação de Prater, Moore tentou lançar um disco solo, mas foi prejudicado pelo vício em drogas, do qual se recuperou no início dos anos 1980. Mais tarde, ele participou de dois álbuns de Bruce Springsteen: Human Touch, de 1992, e Only the Strong Survive, de 2023.

Em 2006, Moore finalmente lançou seu disco solo, Overnight Sensational, que teve a participação de nomes como Jon Bon Jovi, Mariah Carey e Eric Clapton. Nos últimos anos de vida, ele se tornou um ativista pelos direitos dos artistas e, em 2019, recebeu o prêmio Lifetime Achievement, maior honraria da Recording Academy, responsável pelo Grammy.

(Estadão Conteúdo)

2025-01-11