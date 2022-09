Tecnologia Samsung Brasil volta a vender celular premium com carregador na caixa

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decisão beneficia Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, integrantes da mais recente linha de smartphones da Samsung. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung voltou a incluir o carregador na caixa de celulares de ponta vendidos no Brasil. A empresa divulgou nesta sexta-feira (2) que o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4 são beneficiados pela decisão. Os consumidores não precisarão mais se preocupar se têm um carregador USB funcional para utilizar os novos aparelhos, que recentemente desembarcaram no mercado doméstico por preços sugeridos de R$ 6.999 e R$ 12.799, respectivamente.

Antes disso, os clientes que precisassem de um carregador tinham de entrar em contato com a empresa para solicitar o envio gratuito. A solicitação era feita por meio da página online “Samsung Pra Você”.

Com a decisão de agora, válida para o mercado brasileiro, a empresa se afasta por completo da polêmica sobre incluir ou não o carregador na caixa dos smartphones. A Apple iniciou a tendência com o iPhone 12, ainda em 2020. Desde então vem sendo criticada pela medida, que foi anunciada tendo em vista os esforços em prol do meio ambiente.

A Samsung seguiu os passos da empresa da maçã por um tempo. Celulares como o Galaxy S21 não contavam com carregador na caixa. Especificamente no Brasil, no entanto, é importante frisar que a companhia passou a oferecer o envio gratuito do componente – desde que os consumidores seguissem alguns requisitos.

Por ora, a Apple mantém a decisão de tirar o carregador da caixa, inclusive da geração atual, composta pela iPhone 13. A empresa passa por forte pressão de diversos órgãos governamentais, como a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, e organismos estaduais de defesa do consumidor. Em agosto, ela levou multa de R$ 12 milhões pela prática, tida como “abusiva” pelo Procon Carioca.

Alfinetada

Mais uma vez a Samsung resolveu dar aquela alfinetada básica na Apple em um comercial. Desta vez, a empresa aproveitou o hype em torno do lançamento do “iPhone 14” – que acontecerá no próximo dia 7 – para destacar recursos dos seus smartphones não presentes nos da Maçã.

Em vídeo dominado por um fundo preto, o narrador do comercial começa conclamando os espectadores a se prepararem para o lançamento da Apple; no centro da imagem, surge o que parece ser a silhueta de um iPhone, que é mostrado sem muitos detalhes.

Depois, são exibidos alguns closes dos mais recentes smartphones topos-de-linha lançados pela Samsung (o Galaxy S22 Ultra e o Z Flip4), com a empresa destacando um mundo em que cabeças estão em transformação, mas “nenhum em sua direção”.

No fim do vídeo, o iPhone é “transformado” em uma moldura repleta de estrelas bastante semelhantes às utilizadas pela Apple no material de divulgação do evento de lançamento dos novos iPhones. Há uma explosão e, então, elas simplesmente se dispersam.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia