Tecnologia Samsung domina quase 90% do mercado de celulares dobráveis

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Galaxy Z Flip 3 foi o celular dobrável que mais vendeu em 2021. (Foto: Divulgação/Samsung)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung dominou 88% do volume mundial de vendas de celulares dobráveis em 2021. Impulsionada pelo sucesso do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3 , a fabricante coreana ajudou o segmento a ter um grande crescimento em relação ao ano anterior. De acordo com o relatório da empresa de pesquisa de mercado Omdia, o setor teve um aumento de 309%.

Segundo a análise, o Galaxy Z Flip 3 foi o celular dobrável que mais vendeu em 2021, alcançando 52% de participação de mercado, com 4,6 milhões de remessas. Em segundo lugar, com 2,5 milhões de unidades, está o Z Fold 3, que é maior — e mais caro — do que o outro modelo da linha Z. Versões anteriores também aparecem na lista, como o Galaxy Z Fold 2 e o Z Flip de primeira geração.

Na terceira posição encontra-se o Mate X2 da Huawei, empresa que está fora de vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, devido à crise na época da administração de Donald Trump. Mesmo assim, a fabricante alcançou 10% do volume total de vendas com o Mate X2 e o P50 Pocket. Ainda de acordo com o relatório, os 2% restantes são representados por Mi Mix Fold da Xiaomi e o Oppo Find N.

O sucesso da Samsung se deve principalmente ao fato de a fabricante ter sido uma das primeiras a entrar nesse mercado. Além disso, ela atualmente possui pouca concorrência em escala global no setor.

Entretanto, marcas como Xiaomi, Google e até Apple também parecem ter interesse em lançar celulares dobráveis em um futuro próximo. Vale lembrar que uma pesquisa recente já apontava para a expectativa de crescimento de 54% desse mercado até 2024.

Um eventual celular dobrável da Apple pode vir sem vinco na tela, de acordo com patentes registradas pela companhia. Ao mesmo tempo, o Google já admitiu que deve trabalhar com celulares desse tipo no futuro e a Xiaomi promete ampliar a sua produção ainda em 2022 para beliscar uma fatia do mercado dominado pela Samsung.

Diamond

Após o sucesso do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3, a Samsung pretende lançar seu terceiro smartphone dobrável no segundo semestre de 2022. As informações são do especialista em vazamentos Ice Universe, que costuma trazer detalhes antecipados sobre produtos da marca sul-coreana.

Ice Universe, que possui um histórico de acertos em relação a produtos da Samsung, afirma que o telefone recebeu o codinome “Diamond” internamente. No entanto, os outros detalhes sobre o aparelho não são tão concretos.

O usuário compartilhou no Twitter uma imagem de executivos da Samsung com o suposto smartphone. Segundo o informante, o dispositivo terá um “formato único”.

Embora a foto não mostre o produto nitidamente, não é possível visualizar dobradiças, o que foi comentado por Ice Universe: “Tem uma alta probabilidade de ser um telefone com tela deslizante”.

Vale lembrar que, em 2021, existiam boatos de que a Samsung lançaria um smartphone com tela deslizante — o que acabou não acontecendo. Porém, a empresa apresentou na Consumer Electronic Show (CES) 2022 alguns conceitos de telas dobráveis para smartphones e notebooks.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia