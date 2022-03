Tecnologia Hackers invadem Microsoft e roubam parte do código-fonte de produtos da empresa

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Empresa confirmou que "uma única conta" foi comprometida por criminosos, mas ressalta que nenhum dado de usuário foi acessado. (Foto: Reprodução)

A Microsoft confirmou que teve uma de suas contas comprometida por hackers. Os criminosos tiveram acesso a parte do código fonte de produtos da empresa. A gigante da tecnologia afirma que os dados acessados não devem causar prejuízo para seus usuários ou para suas operações.

“Nenhum código ou dado de consumidor estava envolvido nas atividades. Nossa investigação encontrou uma única conta comprometida, permitindo acesso limitado”, explica a Microsoft em postagem no seu blog de segurança.

A marca ainda explica que suspendeu o acesso dos criminosos para minimizar impactos. O time de ameaças da Microsoft já acompanhava as atividades do grupo de hacker, que chamou de DEV-0537, também conhecidos na rede como Lapsu$. O mesmo grupo teria acessado dados da Samsung, recentemente.

Para a empresa, o objetivo dos criminosos é conseguir acesso aos dados de organizações por meio do roubo de senhas e, assim usar essa informação privilegiada para chantagear empresas.

“As táticas e objetivos indicam que este é um ator cibercriminoso motivado por roubo e destruição”, afirma a companhia.

No caso dos produtos acessados — o buscador Bing e a assistente de inteligência artificial Cortana, informa o site The Verge — a companhia não acredita que a ação criminosa poderá gerar problemas, já que “não confia no sigilo do código-fonte” como um fator de segurança.

