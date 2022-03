Tecnologia Uber removerá temporariamente recurso de dividir valor de viagens

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Empresa informou que funcionalidade receberá uma versão aprimorada nos próximos meses. (Foto: Divulgação/Uber)

A Uber vai paralisar temporariamente o recurso que permite dividir o valor de viagens. A informação foi publicada pelo site “Mashable” a partir de e-mail enviado pela empresa no Reino Unido, mas a decisão vale para todo o mundo, incluindo o Brasil.

Segundo a Uber, a opção de dividir o valor das corridas é popular entre os usuários da plataforma. A empresa disse que, por isso, pretende lançar uma versão nova e aprimorada nos próximos meses.

“Estamos trabalhando para aperfeiçoar a ferramenta que possibilita dividir os valores das viagens entre usuários e, por isso, o recurso estará temporariamente indisponível no aplicativo da Uber no próximo mês”, disse a companhia.

No e-mail obtido pelo “Mashable”, a empresa informou que o recurso seria descontinuado na última segunda-feira (21). Agora, no entanto, a informação oficial é de que a funcionalidade será paralisada temporariamente a partir de abril.

Sem ar-condicionado

A alta da gasolina no Brasil acabou com um dos poucos subterfúgios para fugir das altas temperaturas: o ar-condicionado no táxi ou na corrida por aplicativo de Uber ou 99. Na internet, multiplicam-se os relatos em cidades como Cuiabá (MT), Natal (RN) e principalmente no Rio, de quem buscava, além do transporte, um refresco e aquela sensação de isolamento do trânsito.

Motoristas da Uber relatam que, com o atual preço da gasolina, os carros da categoria X não ligam mais o ar-condicionado, mas a informação não consta no aplicativo.

