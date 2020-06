Tecnologia Samsung Galaxy Tab S6 Lite chega ao Brasil custando 3 mil reais

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Tablet intermediário da Samsung tem 4G, caneta S Pen, bateria de 13 horas e tela LCD de 10,4 polegadas. (Foto: Divulgação)

A Samsung lançou no Brasil nesta terça-feira (9) o Galaxy Tab S6 Lite, um tablet intermediário com tela de 10,4 polegadas. O modelo chega como uma opção mais acessível em relação ao Galaxy Tab S6, mantendo um display de alta definição e uma caneta S Pen integrada, mas equipado com hardware mais simples e preço de lançamento menor, de R$ 2.999.

O Galaxy Tab S6 Lite é um tablet para tomar notas, desenhar e consumir conteúdo, assim como seu irmão mais caro. Ficou de fora o modo DeX, que simula um ambiente de desktop, com janelas flutuantes e aplicativos organizados em uma barra na parte inferior da tela. O suporte para o teclado oficial da Samsung, com trackpad e compartimento magnético para a S Pen, também foi deixado de lado.

A tela de 10,4 polegadas do Galaxy Tab S6 Lite tem uma resolução peculiar de 2000×1200 pixels (proporção 5:3) e painel LCD. Nas câmeras, estamos falando de uma frontal de 5 megapixels e uma traseira de 8 megapixels, capaz de filmar em Full HD. A carcaça é de metal e (olha só!) tem uma entrada de fone de ouvido de 3,5 mm. Os alto-falantes duplos carregam a grife da AKG e suportam Dolby Atmos.

A caneta S Pen, que se liga magneticamente à lateral do tablet, suporta 4.096 níveis de pressão para permitir traços mais leves e desenhos mais precisos. É possível fazer anotações à mão no aplicativo Samsung Notes e convertê-las em textos pesquisáveis, que depois podem ser exportadas para documentos no formato Word, PDF ou TXT.

O modelo que será vendido no Brasil possui conexão 4G, processador octa-core Samsung Exynos 9611 de até 2,3 GHz, RAM de 4 GB e armazenamento interno de 64 GB, com possibilidade de expansão. A bateria tem capacidade de 7.040 mAh, pode ser carregada com o adaptador de 15 watts incluso e tem autonomia para até 13 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung.

Na cor cinza, o Galaxy Tab S6 Lite começa a ser vendido nesta terça-feira (9) por R$ 2.999; uma capa protetora com fixação magnética para a S Pen já vem incluso na caixa. O Galaxy Tab S6 segue no país, com preço sugerido de R$ 4.299.

