Samsung lança no Brasil o monitor gamer Odyssey OLED G9

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

O modelo traz uma tela curva super ultrawide de 49 polegadas. (Foto: Divulgação)

A Samsung lançou no Brasil o monitor gamer Odyssey OLED G9, modelo que traz uma tela curva super ultrawide de 49 polegadas com tecnologia OLED, recurso que aprimora o contraste e proporciona cores mais vivas. O dispositivo também apresenta resolução DQHD (5120 × 1440 pixels) e taxa de atualização de até 240 Hz.

Além disso, outro destaque que deve ser aproveitado pelos gamers é o tempo de resposta de apenas 0,03 ms evitando o efeito ghost em jogos de alta velocidade. A construção curva de 1800R proporciona um amplo ângulo de visão fazendo com que o player veja panoramicamente todos os detalhes com auxílio da proporção de imagem 32:9.

Ele ainda suporta os modos HDR. True Black 400 e o AMD FreeSync Premium Pro, ferramenta que permite jogar games complexos e com ações rápidas de forma estável e sem quebras de imagem. A imagem de alta qualidade não é o único ponto forte do produto, que também traz um poderoso sistema sonoro com alto-falantes embutidos.

O Odyssey OLED G9 ostenta um acabamento metálico moderno e uma tela superfina de apenas 4,5 mm. A estrutura possui ajuste de altura oferecendo mais conforto para horas de gameplay ou trabalho. Entre os recursos voltados à produtividade está o modo Picture-in-Picture, que permite conectar um segundo device para abrir um chat, dicas de jogos ou qualquer outro conteúdo em uma segunda janela customizável.

A conectividade inclui entradas HDMI 2.1, Micro HDMI, Display Port 1.4 e USB Hub para facilitar a conexão com fontes de vídeos externas, assim assegurando compatibilidade com vários outros dispositivos.

A Samsung preparou uma oferta para quem adquirir o novo Odyssey OLED G9 durante o período de lançamento, que ocorre até o dia 10 de setembro de 2023. Além de uma experiência imersiva surreal com o novo display, o jogador leva gratuitamente um Galaxy Tab S6 Lite para deixar a vida ainda mais conectada. Basta acessar o site oficial da empresa e aproveitar essa oportunidade. Preço sugerido – Monitor Samsung Odyssey OLED G9 – R$ 11.999,00.

Marina Correia, gerente de Monitores da Samsung Brasil, celebrou mais um lançamento aguardado pelos jogadores: “Existem gamers que sempre buscam o que há de melhor na questão de resolução e alta performance, sendo exatamente isso que o novo OLED G9 representa. Com ele os players poderão experimentar seus jogos como nunca e conhecer os recursos exclusivos que só a empresa que é referência no segmento é capaz de proporcionar”. A executiva também reforça que a linha Odyssey é pensada exclusivamente para transformar a experiência dos jogadores: “Nosso objetivo a cada lançamento é que o consumidor consiga imergir da melhor forma nesse universo tão apaixonante, sendo também uma forma de demonstrar nosso apreço pelos games e seus admiradores”, completou. As informações são do site Tudo Celular e da Samsung.

