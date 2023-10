Rio Grande do Sul Sancionada a lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governo afirmou que a nova lei representa um grande avanço para o Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Governo afirmou que a nova lei representa um grande avanço para o Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A lei que regulamenta o Suas (Sistema Único de Assistência Social) e organiza a Política de Assistência Social no Rio Grande do Sul foi sancionada na última quarta-feira (25). O projeto de lei havia sido aprovado em setembro na Assembleia Legislativa gaúcha.

O documento altera a Lei 10.719, de 17 de janeiro de 1996, que criou o Fundo Estadual de Assistência Social, e a Lei 10.716, de 16 de janeiro de 1996, que criou o Conselho Estadual de Assistência Social. O marco legal abrange desde a estrutura da Secretaria de Assistência Social, às funções, deveres e direitos dos Conselhos e regras dos Fundos.

Para o titular da pasta, Beto Fantinel, a nova lei representa um grande avanço para o Rio Grande do Sul, além de atender a uma reivindicação de instituições, trabalhadores e usuários da assistência social no Estado. “Agora, temos as ferramentas para uma melhor política de inclusão e garantia de direitos, dentro das regras federais de assistência social. Ampliamos ainda o acesso a recursos e projetos e teremos as normas de acordo com a realidade regional para a distribuição dos benefícios sociais”, afirmou.

A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo – o Suas –, conforme a Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União. No entanto, há a recomendação para que Estados e municípios organizem seus próprios regramentos, de acordo com as características e competências regionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sancionada-a-lei-que-regulamenta-o-sistema-unico-de-assistencia-social-do-rio-grande-do-sul/

Sancionada a lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social do Rio Grande do Sul

2023-10-27