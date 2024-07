Colunistas Sancionada lei do deputado Delegado Zucco, que garante mais transparência dos serviços de proteção ao crédito

8 de julho de 2024

Governador Eduardo Leite sancionou na íntegra a legislação proposta pelo deputado Delegado Zucco. O deputado federal Ronaldo Nogueira e o lider do governo Frederico Antunes participaram do ato. Foto: Aline Voltz/Divulgação Governador Eduardo Leite sancionou na íntegra a legislação proposta pelo deputado Delegado Zucco. O deputado federal Ronaldo Nogueira e o lider do governo Frederico Antunes participaram do ato. (Foto: Aline Voltz/Divulgação) Foto: Aline Voltz/Divulgação

O consumidor gaúcho terá mais uma ferramenta de proteção dos seus direitos. O governador Eduardo Leite sancionou nesta segunda-feira (8), mais um projeto de autoria do deputado Delegado Zucco (Republicanos). Em defesa do consumidor gaúcho, a legislação prevê a obrigatoriedade de notificação do cliente antes da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. Integrante da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia, o deputado é autor de outros cinco projetos sobre a pauta.

“No momento em que muitos gaúchos perderam tudo com as enxurradas no último mês de maio, essa lei vai proteger o consumidor de nosso Estado. Desta forma, as pessoas poderão adquirir novamente os móveis e reconstruir suas residências. Seguimos trabalhando na garantia dos direitos do consumidor gaúcho”, declarou Delegado Zucco.

O governador Eduardo Leite sancionou a lei na íntegra, em ato no Palácio Piratini. Também participaram o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) e o deputado estadual Frederico Antunes (Progressistas).

