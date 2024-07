Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Marcelo Oliveira/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Incentivo à construção

O Parlamento gaúcho instala nesta -feira a Frente Parlamentar da Construção Civil, articulada pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União). O colegiado deve atuar no fortalecimento e promoção do crescimento sustentável do setor, frente ao seu potencial de geração de empregos, de fomento da economia e da melhoria da qualidade de vida da população gaúcha. Entre as ações previstas para a atuação do grupo, estão o estímulo de investimentos, a desburocratização da interfase entre público e privado e a qualificação profissional de trabalhadores do segmento. “A presente Frente Parlamentar surge do clamor da sociedade civil organizada, ligada a um setor que se demonstra chave para o desenvolvimento econômico e social”, pontua Thiago.

Doação de blindados

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) reuniu-se na última semana com lideranças da Secretaria Estadual de Segurança Pública para dialogar sobre a doação de seis veículos blindados Urutu do Exército Brasileiro às forças de segurança do RS. Responsável pela articulação do repasse das viaturas ao estado, o parlamentar destaca que a ação deve reforçar o combate à criminalidade, bem como melhorar a atuação em desastres climatológicos. Os veículos anfíbios, que possuem alcance em áreas de difícil acesso, estão ainda em fase de adaptação para atender as demandas de socorro e emergências climáticas do BOPE e do Batalhão de Choque da Brigada Militar.

Ocupações criminalizadas

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha realiza nesta -feira uma audiência pública para dialogar sobre a criminalização das ocupações em Porto Alegre e Região Metropolitana com despejos violentos em face da abordagem estatal com as famílias removidas. A discussão, proposta pelo deputado Adão Pretto Filho (PT), ocorre na esteira de casos como o recente despejo de 100 famílias da ocupação Sarah Domingues, em Porto Alegre, realizado “em um de frio e chuva na Capital”. “Estamos em um período crítico da nossa história, com milhares de pessoas desabrigadas em Porto Alegre. Não podemos tolerar que essas vítimas da tragédia das enchentes ainda sejam criminalizadas, agredidas por buscarem um espaço para viver, um teto”, destaca Pretto.

Homenagem no Parlamento

A Assembleia gaúcha entrega nesta -feira, por proposição do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), a Medalha da 56ª Legislatura para o empresário e empreendedor gaúcho Douglas Martello. O parlamentar destaca o trabalho do homenageado enquanto defensor do desenvolvimento econômico como motor para o progresso social, além de sua significativa contribuição para a gestão pública na Grande Porto Alegre. “Douglas Martello tem nosso reconhecimento também, porque sempre que atuou na administração pública apostou na busca por investimentos privados e na geração de emprego como caminhos para a superação da pobreza”, pontua Lorenzoni.

Homenagem no Parlamento II

O deputado Pepe Vargas (PT) ocupará o Grande Expediente da Assembleia gaúcha nesta ça-feira para prestar homenagem aos 75 anos de fundação da empresa Marcopolo, de Caxias do Sul. Antes da cerimônia, pela manhã, o parlamentar deve também entregar a medalha 56ª Legislatura para a entidade da Serra Gaúcha. Fundada em 1949, a companhia está entre as maiores fabricantes de ônibus do mundo, se destacando pela produção de carrocerias para veículos urbanos e rodoviários do gênero.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-357/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-07-08