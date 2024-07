Bruno Laux Panorama político

Por Bruno Laux | 8 de julho de 2024

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Agenda apertada

Lideranças ministeriais têm aproveitado voos do presidente Lula, antes e depois de eventos no Planalto, para tentar conseguir espaços de diálogo. O movimento ocorre frente à dificuldade dos ministros em encontrar espaço na agenda presidencial para “conversar de perto” com o chefe do Executivo.

Ataques similares

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comparou nesse a tentativa de golpe de Estado recentemente articulada na Bolívia aos ataques golpistas de no Brasil. Em discurso na 64ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum, no Paraguai, o chanceler brasileiro destacou que ambos os atos tentaram “reverter, por meio da violência, a vontade soberana do povo, expressa nas urnas”.

Segurança em foco

O Ministério da Justiça pretende melhorar a avaliação da área de segurança pública do governo federal a partir da apresentação de uma PEC relacionada ao setor. O líder da pasta, Ricardo Lewandowski, deve apostar, entre outros pontos, em ações de integração entre as polícias do Brasil e de ampliação das funções da PF e PRF.

Recuo descartado

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse que não deve “recuar” frente às investigações da PF em que está relacionado. Em discurso na Conferência de Política e Ação Conservadora no , o ex-mandatário pontuou que a corporação já esteve três vezes em sua casa e que é alvo de “300 e poucos” processos.

Ruídos de comunicação

Interlocutores do PL afirmam que a restrição de contato imposta pelo STF entre Jair Bolsonaro e o chefe da sigla, Valdemar Costa Neto, tem dificultado a escolha de candidatos da legenda para as eleições municipais deste ano. Aliados relatam diversos ruídos de comunicação entre as partes, gerados a partir de “interesses cruzados” de pessoas que fazem a ponte de diálogo entre ambos.

Candidatura adiantada

Valdemar Costa Neto oficializou neste o lançamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como candidato ao Senado em 2026. Apesar da confirmação da candidatura, o líder do PL afirmou que isso só acontecerá se o ex-presidente Jair Bolsonaro não tiver outros planos para o filho.

Cabo eleitoral

A figura da primeira-dama Janja da Silva deve ser utilizada pelas pré-candidatas do PT a prefeituras municipais nas eleições . A esposa do presidente Lula deve dar suporte a candidaturas femininas da legenda e ser inserida em materiais de divulgação das postulantes petistas.

Estrangeirismo

Apesar do apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE) não conseguiu emplacar a retirada de termos em inglês que constam no relatório do grupo de trabalho que discute a regulamentação da reforma tributária. O parlamentar alega que palavras como “cashback” e “split payment” devem dificultar a compreensão do texto pela sociedade em geral.

Concessão de honrarias

O Senado realiza nesta -feira a cerimônia de entrega da Comenda de Direitos Humanos Hélder Câmara. A honraria é concedida a indivíduos e instituições que ofereceram contribuições para a promoção dos direitos humanos no país.

Amazônia em pauta

O ministro da Integração, Waldez Góes, vai ao Senado nesta ça-feira para falar sobre a reestruturação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Parlamentares da Comissão de Desenvolvimento Regional devem questionar o chefe ministerial sobre a atuação do órgão no enfrentamento de desafios como o desmatamento, a falta de infraestrutura e a desigualdade social.

Novos rumos

O ex-senador Jean Paul Prates (PT-RN) sinalizou ao seu entorno que não possui intenção em retornar a cargos governamentais. Demitido do comando da Petrobras em maio, o ex-parlamentar deve apostar em uma recolocação em empresas do setor privado.

Depoimentos agendados

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado recebe nesta ça-feira para oitivas o ex-árbitro de futebol Manoel Serapião Filho e o ex-oficial do VAR Rômulo Meira Reis. O colegiado deve ouvir também William Pereira Rogatto, que é investigado pelo MP e pela PF por suspeita de participar da manipulação de jogos.

Mapeamento de PCDs

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara discute nesta ça-feira a necessidade de mapeamento de PCDs para uma atenção especial em casos de calamidade pública. O deputado Duarte Jr. (PSB-MA), proponente do debate, afirma que a medida é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos planos de resposta e evacuação.

Educação pós-catástrofe

O vice-governador e coordenador do Conselho do Plano Rio Grande, Gabriel Souza, conduz nesta -feira o encontro da Câmara Temática de Educação do programa gaúcho. O colegiado deve dialogar sobre o panorama das atividades na Rede Estadual de Ensino após a crise meteorológica e as ações de acolhimento e reconstrução no estado.

Deslocamento alternativo

As 17 subprefeituras de Porto Alegre receberam neste um conjunto de bicicletas elétricas para atender as comunidades. Os equipamentos serão utilizados pelos gestores das unidades nos deslocamentos pelas diferentes regiões da Capital.

