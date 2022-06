Porto Alegre Sancionada lei que inclui Semana do Paradesporto no calendário municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Lei foi sancionada pelo prefeito em exercício Ricardo Gomes Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 29/6/2022: O prefeito em exercício, Ricardo Gomes, participou, na manhã desta quarta-feira (29), no Salão Nobre do Paço Municipal, do ato de sanção da Lei que regulamenta a Semana do Paradesporto, no calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Foi sancionado nesta quarta-feira (29), o projeto de lei de autoria do vereador José Freitas que inclui a Semana do Paradesporto no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre.

Com objetivo de conscientizar a população sobre a importância do paradesporto à saúde e ao desenvolvimento humano, a lei foi sancionada pelo prefeito em exercício, Ricardo Gomes. O paradesporto corresponde às modalidades esportivas praticadas por pessoas com deficiência.

Para o prefeito em exercício, o simbolismo está em incentivar o esporte como forma de inclusão e socialização de vozes que transformam Porto Alegre na capital do paradesporto.

“Para mim, é motivo de orgulho sancionar uma lei que estimula o potencial da cidade de descobrir novos talentos e de reconhecer a importância da vontade de superar obstáculos e de testar os limites para vencer”, destaca Gomes.

Participaram os secretários municipais de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, e de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, além de representantes de conselhos, associações e entidades ligados ao paradesportismo.

