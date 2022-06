Porto Alegre Sancionadas leis que criam Centros de Diagnóstico e Tratamento do Espectro Autista

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Prefeito destacou que a intenção é dar apoio e estrutura necessários para agilizar o atendimento e acolhimento desses pacientes Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito destacou que a intenção é dar apoio e estrutura necessários para agilizar o atendimento e acolhimento desses pacientes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Foram sancionadas nesta quarta-feira (15), as leis que instituem os Centros Municipais de Diagnóstico Médico e do Tratamento Médico Integrado do Transtorno do Espectro Autista, de autoria do vereador Cláudio Janta. O ato de assinatura ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal, com a presença do prefeito Sebastião Melo.

“A nossa intenção é dar o apoio e estrutura necessários para agilizar o atendimento e acolhimento desses pacientes”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Os centros irão ofertar atendimento médico especializado aos usuários do sistema público de saúde, com o objetivo de diagnosticar precocemente e tratar de forma adequada pessoas com o TEA (Transtorno do Espectro Autista). “Seguimos avançando na busca por mais espaço, inclusão e respeito para todos”, ressaltou o vereador Cláudio Janta.

O serviço funcionará em um imóvel de 416 metros quadrados, localizado na av. Bento Gonçalves, 2.460. O local, que antes era uma creche, foi cedido pelo Governo do Estado. “As obras estão em andamento e devem ser concluídas em julho”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

A iniciativa prevê a ação integrada entre a SMS, Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e Smed (Secretaria Municipal de Educação). O atendimento será voltado a crianças de até 12 anos. O encaminhamento irá ocorrer através das unidades de saúde e das escolas municipais ou conveniadas.

As equipes serão multiprofissionais, compostas por neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e atendimento pedagógico especializado.

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas irá ajudar, oferecendo atendimento em saúde bucal e realizando exames. O projeto prevê também uma escola na sede com salas terapêuticas de educação e apoio emocional aos pais e cuidadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre