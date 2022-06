Porto Alegre Boletim semanal indica queda no número de casos de dengue confirmados e diminuição da infestação, em Porto Alegre

15 de junho de 2022

Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Boletim Semanal sobre Arboviroses divulgado na terça-feira (14), pela Secretaria Municipal de Saúde, indica estabilidade no número semanal de notificações de suspeitas de dengue e diminuição no número de casos confirmados da doença em Porto Alegre e da infestação do vetor nos bairros monitorados pela prefeitura.

A baixa da temperatura registrada nas últimas semanas contribui com a diminuição sustentada da infestação vetorial na cidade e pode ter relação com a queda no número de casos novos no mesmo período.

No entanto, a enfermeira Raquel Rosa, chefe da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS, destaca que, embora neste período de três semanas haja queda no número de casos ainda há dados em processamento, o que pode alterar o cenário.

Na semana anterior, foram confirmados 287 casos autóctones na cidade; nesta semana, 123. O dado acumulado do ano é de 4.636 notificações de suspeitas feitas à vigilância epidemiológica, com 2919 casos confirmados (63%), dos quais 2.820 são contraídos em Porto Alegre (autóctones) e 99 são importados ou têm o local provável de infecção indeterminado. Foram registrados quatro óbitos devido à doença. Os dados estão sujeitos à revisão e incluem informação até 11 de junho.

Em relação à chikungunya, foram notificadas seis suspeitas, das quais cinco foram descartadas e um caso, importado, foi confirmado. De zika, foram três notificações de suspeita, todas descartadas em exames laboratoriais.

Embora haja confirmação de casos em toda a cidade, os bairros com maior incidência da doença, respetivamente, são Jardim Carvalho, seguido por Bom Jesus e Vila Nova e, na ordem de incidência de casos, Ruben Berta, Vila Jardim, Morro Santana, Partenon, Vila São José e Ipanema. Mapa de distribuição dos casos confirmados está incluído na publicação semanal.

Além da confirmação dos casos, o Boletim da Semana Epidemiológica 23 traz dados sobre a infestação do mosquito Aedes aegypti, resultantes do monitoramento do Aedes feito pela prefeitura.

Nesta semana, dois bairros da cidade de Porto Alegre estão em alerta de infestação de mosquitos, sete bairros com infestação moderada e 37 bairros com infestação baixa. Não há registro de bairro com alta infestação.

