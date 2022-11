Tecnologia Sandálias usadas por Steve Jobs são leiloadas por 200 mil dólares

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Este foi o maior valor pago por um par de sandálias em um leilão, segundo empresa que anunciou os itens. (Foto: Divulgação/Julien's Auctions)

As sandálias usadas nas décadas de 1970 e 1980 por Steve Jobs, fundador da Apple, foram leiloadas no último domingo (13) por US$ 218.750 (cerca de R$ 1,1 milhão). Os itens foram arrematados por uma pessoa em Nova York que não teve seu nome revelado.

O comprador também adquiriu um NFT (sigla em inglês para “token não-fungível”) da representação em 360° das sandálias de Jobs. Um NFT é um registro digital que funciona como uma espécie de selo de autenticação.

O leilão do par de sandálias da marca Birkenstock começou na sexta-feira (11) na Julien’s Auction, de Nova York. Inicialmente, a expectativa era que os calçados fossem arrematados por algo em torno de US$ 60 mil e US$ 80 mil, mas, após 19 lances, o valor ficou bem acima disso.

O valor final foi o maior já pago em leilão por uma sandália, afirmou Martin Nolan, diretor executivo da Julien’s Auction, em entrevista à NPR.

Segundo ele, os calçados já tinham sido leiloados em 2016, quando foram arrematados por apenas US$ 2.000 (R$ 10 mil).

Na descrição das sandálias, a casa de leilões afirmou que Jobs usou os calçados “durante muitos momentos cruciais da história da Apple”, incluindo o período de criação do primeiro computador com Steve Wozniak em 1976, ano de fundação da empresa.

“As sandálias são bem usadas, mas ainda parecem intactas”, diz a descrição do item. “A palmilha de cortiça e juta mantém a marca dos pés de Steve Jobs, moldada após anos de uso”.

Os itens relacionados a Steve Jobs costumam atrair muito interesse de colecionadores. Em agosto deste ano, um protótipo de um computador da Apple foi vendido por US$ 677 mil (R$ 3,6 milhões). Em 2021, um computador feito a mão pelo empresário e Wozniak foi leiloado por US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões).

