Porto Alegre Santa Casa centralizará doações para enfrentar pandemia

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Marchezan agradeceu apoio da Santa Casa no combate ao coronavírus. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan agradeceu apoio da Santa Casa no combate ao coronavírus. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A Santa Casa de Misericórdia centralizará o recebimento e execução das doações de recursos financeiros e equipamentos para o enfrentamento ao novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior em visita ao hospital na manhã desta quarta-feira (1º). “Agradeço à Santa Casa por aceitar mais essa tarefa. Estamos unindo a sociedade e apostamos na credibilidade do hospital e no trabalho conjunto para ter eficácia na entrega de saúde neste momento”, disse o prefeito.

A instituição será a responsável por gerir uma conta específica para receber doações da sociedade e pela aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual com esses recursos. Além disso, sua equipe de engenharia vai receber e fazer os ajustes necessários em equipamentos que não estão em funcionamento em outras instituições, como ventiladores para UTIs.

A definição dos locais onde serão encaminhadas as doações será escolhida por um comitê gestor, formado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Santa Casa e outras instituições e entidades hospitalares da Capital. Além de equipamentos, são bem-vindas a ajuda de profissionais técnicos e de logística.

Segundo o diretor-geral do hospital, Julio de Matos, a equipe apresentará um plano de trabalho e designará um espaço físico para acomodar as doações. Ele também ressaltou a seriedade com que a prefeitura está tratando a pandemia. “Temos confiança no trabalho da Secretaria de Saúde”, elogia.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, o adjunto Natan Katz, e os diretores da Santa Casa, Ricardo Kroef, Antonio Kalil e Jader Pires.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre