Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

A pesquisa deve se estender até dezembro de 2021 Foto: Raul Krebs/Divulgação (Foto: Raul Krebs/Divulgação) Foto: Raul Krebs/Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre coordena um estudo multicêntrico nacional do câncer gástrico em parceria com a ABCG (Associação Brasileira de Câncer Gástrico) e o Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, que visa avaliar como está a situação do câncer de estômago em todo o País, como incidência e outros fatores que envolvem a doença, que acomete em torno de 26 mil pessoas anualmente.

O estudo tem como investigadores principais Antônio Carlos Weston, cirurgião da Santa Casa e presidente da ABCG; Antônio Kalil, cirurgião e diretor médico Santa Casa, e Marcus Kodama Ramos, do Hospital de Clínicas da USP. De acordo com Antônio Weston, “o objetivo é obtermos um panorama atualizado da doença e avaliar o tratamento cirúrgico do câncer gástrico em diversos centros nacionais e a adoção das condutas preconizadas no II Consenso Brasileiro do tratamento do câncer gástrico”.

“A nossa participação em um estudo multicêntrico, desta natureza e importância, é extremamente relevante, uma vez que coloca a Santa Casa no centro de temas que envolvem a medicina de alta complexidade, algo em que nossa instituição busca incessantemente se aprimorar”, ressaltou Antônio Kalil.

A pesquisa, realizada em 15 capitais do País, deve se estender até de 2021.

