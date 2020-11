Política TSE nega que empresas jornalísticas tiveram acesso privilegiado à apuração dos votos no primeiro turno

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

A divulgação oficial dos resultados do pleito no primeiro turno atrasou em todo o País

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que é falsa a informação que circula em redes sociais de que empresas jornalísticas conseguiram exibir dados da apuração referentes ao primeiro turno das eleições municipais – realizado no dia 15 deste mês – antes das pessoas em geral.

“Os arquivos para divulgação de resultados, disponibilizados a empresas jornalísticas, são os mesmos do site de resultados acessíveis por qualquer cidadão e são liberados somente após o TSE totalizar (somar) os votos. Esses arquivos são remetidos por meio de uma rede de distribuição chamada CDN, que replica o site de resultados para impedir sobrecarga e garantir que mais pessoas tenham acesso”, informou a Corte.

“A única forma de se obter um resultado antecipado ao do TSE é acessar os boletins de urna que são impressos após a votação e tornados públicos em todas as seções”, prosseguiu o tribunal. “Devido à lentidão enfrentada na divulgação pelo site – como reflexo do atraso na totalização dos resultados –, o TSE disponibilizou acesso ao sistema interno de contagem de votos em um telão no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), no térreo do prédio do tribunal”, concluiu o TSE.

