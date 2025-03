Colunistas Santa Casa de Porto Alegre recebe o ministro Alexandre Padilha e fortalece pedido de apoio ao SUS

Por Flavio Pereira | 16 de março de 2025

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (E), e o provedor da Santa Casa de Porto Alegre, Alfredo Englert Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Santa Casa de Porto Alegre recebeu, na tarde de sábado (15), a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Acompanhado pelo provedor da Santa Casa de Porto Alegre, Alfredo Englert, e o diretor-geral, Julio Matos, Padilha percorreu as principais áreas assistenciais do complexo hospitalar, conhecendo de perto a Emergência SUS, a UTI Neonatal e a Emergência Obstétrica.

Durante a visita, foi debatida a necessidade de aportes financeiros complementares para garantir a sustentabilidade do atendimento SUS na instituição. O pedido, feito em parceria com a UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), ressalta a importância de assegurar condições adequadas de manutenção dos serviços prestados, especialmente na alta complexidade, em que a Santa Casa desempenha papel primordial na rede assistencial do Rio Grande do Sul.

O diretor-geral Julio Matos destacou o modelo de sustentabilidade adotado pela instituição, que se baseia em iniciativas próprias para gerar margem de resultados na assistência ao sistema suplementar e a pacientes particulares, visando suprir o déficit no atendimento SUS.

“Temos um compromisso permanente com a qualidade e a continuidade do atendimento aos pacientes do SUS, mesmo diante de desafios. Esperamos que a visita do ministro Alexandre Padilha represente um passo importante no diálogo e na busca por soluções que garantam a manutenção do serviço que a Santa Casa presta para a população gaúcha”, explicou Matos.

Redução do tempo de espera no atendimento especializado

O ministro Alexandre Padilha reforçou o compromisso com a redução do tempo de espera no atendimento especializado e a busca por recursos adicionais: “Agradeço à instituição que, quando fui ministro pela primeira vez, ajudou muito. Tenho o absoluto compromisso de, nessa volta, reduzir o tempo de espera no atendimento especializado. Nesse esforço, faremos um compromisso para que esse diálogo tenha como prioridade absoluta a redução desse tempo, buscando recursos adicionais e soluções eficazes. Contem comigo. Vim com a missão dada pelo presidente.”

A comitiva do Ministério da Saúde contou com a presença do ex-governador do RS e Irmão da Santa Casa Olívio Dutra, da deputada federal Maria do Rosário, da secretária estadual da Saúde Arita Bergmann, do secretário municipal da Saúde Fernando Ritter e de dirigentes do Grupo Hospitalar Conceição. Pela Santa Casa, estiveram presentes diretores, gerentes e chefes de serviço.

