Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Em resposta, o Japão anunciou a suspensão da compra de aves e ovos produzidos pelo Estado de Santa Catarina. Foto: Reprodução Em resposta, o Japão anunciou a suspensão da compra de aves e ovos produzidos pelo Estado de Santa Catarina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo de Santa Catarina decretou nesta quinta-feira (20) estado de emergência zoossanitária após a confirmação de dois casos de gripe aviária. A medida tem início imediato, com prazo de 180 dias. A decisão, assinada pelo governador Jorginho Mello, foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

No sábado (15), a Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina confirmou o registro do segundo caso de gripe aviária. O diagnóstico foi em uma ave de criação de fundo de quintal.

Em nota técnica, a Secretaria explica que, como a ave não tinha como destino a produção comercial, o registro do novo caso de gripe aviária “não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e do país como livre de influenza aviária”.

Em resposta, o Japão anunciou a suspensão da compra de aves e ovos produzidos pelo Estado de Santa Catarina, gerando críticas pelo Ministério da Agricultura.

No fim de junho, o Estado havia confirmado o primeiro caso de gripe aviária na sua história, descoberta em uma espécie selvagem.

Esforço nacional

O decreto de Santa Catarina foi editado quase dois meses após o governo federal determinar estado de emergência por causa da gripe aviária, também com validade de 180 dias. Segundo dados da Agricultura, o Brasil conta com 67 casos confirmados da doença.

2023-07-20