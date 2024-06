Brasil Santa Catarina espera alta de 15% em turistas estrangeiros após novos voos internacionais

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Florianópolis inaugura rotas aéreas para Cidade do Panamá e Lisboa, a primeira conexão direta com a Europa. (Foto: Divulgação)

O governo de Santa Catarina projeta alta de 15% na recepção a turistas estrangeiros com a inauguração de duas novas rotas aéreas para conectar o aeroporto de Florianópolis ao exterior. Na presença do governador Jorginho Mello (PL), a Copa Airlines realizou na madrugada da última quarta-feira (26), na capital do Estado, o primeiro desembarque vindo da Cidade do Panamá. Serão três voos diretos por semana, de ida e volta. Em setembro, a TAP Air Portugal vai inaugurar uma conexão direta entre Florianópolis e a Europa, com três voos por semana para Lisboa.

“Estamos escrevendo uma nova história com esse trecho direto, que promete facilitar nossas viagens e abrir inúmeras oportunidades para Santa Catarina no mundo todo”, afirmou o governador de Santa Catarina, sobre a ligação com a Cidade do Panamá.

A expectativa é que Florianópolis também possa atender os passageiros do Rio Grande do Sul que desejam viajar ao exterior. O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, segue fechado em razão da destruição causada pelas enchentes, e só deve retomar as atividades em setembro.

Gastos

Nos últimos dez anos, entre janeiro e maio, o País nunca tinha alcançado um volume tão alto na arrecadação de receitas pela movimentação turística de viajantes internacionais. Foram US$ 3,2 milhões, o que representa mais de R$ 17 bilhões injetados na economia nacional nos cinco primeiros meses de 2024.

O valor é quase 18% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o País recebeu US$ 2,7 milhões. Os dados são do levantamento do Banco Central do Brasil (Bacen) e compilados pelo Ministério do Turismo.

O ministro Celso Sabino, ressaltou que o Brasil voltou a ser um destino cada vez mais atrativo para turistas estrangeiros.

“Com suas belezas naturais e rica cultura, combinadas à estabilidade econômica, política e social, o Brasil tem potencial para se consolidar como um dos principais destinos turísticos globais. Para isso, continuamos investindo em políticas de incentivo, em ações de sustentabilidade e na melhoria contínua dos serviços turísticos”, afirmou o ministro.

Especificamente no mês de maio, segundo o Banco Central, a entrada de divisas internacionais no turismo foi de US$ 523 milhões, ou seja, R$ 2,8 bilhões. Todos esses recursos contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico das regiões turísticas. A melhoria da infraestrutura, o aumento do consumo local e o estímulo a pequenas e médias empresas são alguns dos benefícios econômicos diretos.

Santa Catarina espera alta de 15% em turistas estrangeiros após novos voos internacionais

2024-06-27