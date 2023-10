Brasil Santa Catarina registra duas mortes em decorrência dos fortes temporais da última semana

Ao todo, 67 municípios se encontram em situação de emergência. Foto: CBMSC

Santa Catarina registra dois mortos, um bebê ferido e 67 municípios em situação de emergência por causa dos fortes temporais. Das 295 localidades afetadas até esta segunda-feira (9), 136 registraram algum estrago por conta da chuva, o que representa 46% das cidades catarinenses.

Na madrugada desta segunda, o rio na localidade do Alto Vale do Itajaí atingiu a marca histórica de 12,11 metros acima do nível e a região alagada está em alerta. A cidade de Taió, que enfrentava inundações graves, foi atingida mais fortemente pela enchente do rio. Já o rio Itajaí-Açu, em Blumenau, alcançou o pico de 10,18 metros na madrugada desta segunda e está baixando gradativamente.

A situação de Taió piorou nas primeiras horas em razão do aumento da vazão gerada pelas chuvas intensas na bacia do Rio Itajaí-Açu, entre a tarde e a noite do domingo.

Neste momento, as equipes atuam, principalmente, na retirada de famílias das áreas de risco, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Fabiano de Souza.

“Na noite de ontem, deslocamos efetivo de reforço, oriundos de Lages e do oeste de Santa Catarina. Nesta manhã, encaminhamos uma segunda aeronave que ficou posicionada em Taió, para fazer, inicialmente, o resgate de pessoas que estavam ilhadas, em especial, daquelas que foram surpreendidas durante a madrugada”, revelou.

Desde a última terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atendeu 701 ocorrências relacionadas com as chuvas em 115 municípios do estado. Conforme o governo do estado, cerca de 40 mil itens de ajuda humanitária foram entregues aos municípios. Foram abertos 121 abrigos em 52 cidades.

