Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Gabinete de Crise manteve apenas uma região em vermelho após não receber pedidos de recursos. Foto: Reprodução Gabinete de Crise manteve apenas uma região em vermelho após não receber pedidos de recursos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Apenas a região de Santa Maria em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto) no mapa definitivo da 22ª rodada do modelo do governo estadual. Não houve pedidos de reconsideração à classificação preliminar do distanciamento controlado pela segunda semana consecutiva, e o Gabinete de Crise manteve apenas uma região em vermelho nesta segunda-feira (5).

Na prática, os municípios da região que aderiram ao sistema de cogestão podem adotar protocolos semelhantes aos das demais 20 regiões Covid classificadas em bandeira laranja, com exceção das atividades presenciais de educação, que têm regras mais restritivas.

A vigência das bandeiras da 22ª semana do Distanciamento Controlado começa à 0h desta terça-feira (6) e se encerra às 23h59 da próxima segunda-feira (12/10). Acesse o mapa em www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Santa Maria registrou, no último levantamento, aumento de casos de internações em UTI por SRAG (síndrome respiratória aguda grave), de 36 para 39, e por Covid-19, de 34 para 37, o que resultou na redução de leitos livres (tanto na variação como na razão de leitos livres por ocupados). Outro fator que fez com que a região voltasse a ficar em bandeira vermelha foi o aumento no número de óbitos (de 14 para 15 nas últimas duas semanas, alta de 7%).

Na média geral do Estado, o número de novas hospitalizações de casos confirmados de Covid-19 voltou a crescer ao longo da semana, depois de apresentar queda na semana passada, subindo de 793 para 840 – aumento de 6%. E a quantidade de leitos livres também caiu (de 684 para 659, queda de 4%). No último dia de monitoramento, porém, o número de internados em leitos clínicos pela doença havia caído 4% (de 688 na quinta-feira anterior, para 659).

O número de óbitos influenciou positivamente o cálculo, com leve queda entre as duas últimas quintas-feiras no RS (de 273 para 272). Caíram ainda os indicadores de internações em UTI por SRAG (-1%), de internados em leitos clínicos (-4%) e de internados com Covid-19 em leitos de UTI (-2%).

O mapa com apenas uma região em bandeira vermelha já foi registrado no Estado na primeira rodada do modelo, com vigência de 11 a 17 de maio, e quando ainda eram consideradas 20 regiões Covid. Na ocasião, apenas a região de Lajeado foi classificada em vermelho, mas seis regiões (Uruguaiana, Santa Rosa, Ijuí, Taquara, Bagé e Cachoeira do Sul) estavam na bandeira amarela (risco epidemiológico baixo). Desde a oitava rodada, entre os dias 30 de junho e 6 de julho, o Rio Grande do Sul não tem bandeira amarela.

Mudanças em protocolos

Na reunião do Gabinete de Crise desta segunda (5), foram confirmadas algumas mudanças nos protocolos estaduais, que deverão ser publicados em decreto no Diário Oficial do Estado.

• Hotelaria: foi permitido aumento no teto de ocupação na bandeira amarela de 60% para 75%, e na laranja, de 50% para 60%.

• Missas: passa a permitir que coabitantes/familiares sentem juntos nas celebrações religiosas.

Números da semana

O número de novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid-19 aumentou 6% entre as duas últimas semanas (de 793 para 840), e o de internados em UTI por síndrome respiratória aguda grave reduziu 1% no Estado entre as duas últimas quintas-feiras (de 806 para 798).

O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS reduziu 4% entre as duas últimas quintas-feiras (de 688 para 659) e o de internados em leitos de UTI com Covid-19 reduziu 2% entre as duas últimas quintas-feiras (de 658 para 644). Os leitos de UTI adulto livres para atender Covid-19 foram reduzidos 4% entre as duas últimas quintas-feiras (de 684 para 659).

Os casos ativos foram reduzidos em 6% entre as duas últimas semanas (de 9.805 para 9.204) e o número de óbitos por Covid-19 ficou praticamente estável entre as duas últimas quintas-feiras (de 273 para 272).

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (280), Caxias do Sul (90), Canoas (62), Passo Fundo (54), Santa Maria (51) e Novo Hamburgo (48).

