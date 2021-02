Rio Grande do Sul Santa Maria recebe 15 pacientes com coronavírus vindos de Manaus

3 de fevereiro de 2021

Os pacientes foram transportados em um avião da Força Aérea Brasileira Foto: Mauro Nascimento/Palácio Piratini Os pacientes foram transportados em um avião da Força Aérea Brasileira. (Foto: Mauro Nascimento/Palácio Piratini) Foto: Mauro Nascimento/Palácio Piratini

Mais 15 pacientes com Covid-19 provenientes de Manaus (AM) chegaram ao Rio Grande do Sul, na noite de terça-feira (02), trazidos por um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). Desta vez, eles desembarcaram em Santa Maria, na Região Central do RS.

Os pacientes foram levados por ambulâncias ao Hospital Regional. Os oito homens e as sete mulheres serão mantidos isolados até mesmo de outras pessoas que contraíram o coronavírus. Os manauaras ocuparão leitos clínicos, porém, caso algum apresente piora no quadro e precise de internação em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), poderá ser encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria.

“Estamos tendo a oportunidade de devolver todo o amor e carinho que o País teve com Santa Maria quando passamos pelo incêndio da Kiss, há oito anos. Agora, de forma extremamente organizada, estamos garantindo atendimento aos pacientes de Manaus, sem descuidar daqueles que seguem em tratamento em Santa Maria e na região. Agradecemos aos trabalhadores da saúde pela ajuda imediata”, disse o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom.

No total, o Rio Grande do Sul já recebeu 50 pacientes com coronavírus de Manaus e de Porto Velho (RO) para tratamento no Estado.

