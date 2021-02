Saúde União Química espera receber a autorização para testes da Sputnik V no Brasil até a semana que vem

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A expectativa é de que a produção do imunizante russo no Brasil comece em abril Foto: Divulgação A expectativa é de que a produção do imunizante russo no Brasil comece em abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A farmacêutica brasileira União Química, que produzirá a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, espera obter aprovação regulatória para a condução de testes da fase 3 ainda nesta semana ou, no máximo, no início da próxima, disse o presidente-executivo da empresa, Fernando Marques.

Marques afirmou na terça-feira (02) que os bons resultados verificados em testes de estágio avançado da Sputnik V na Rússia, publicados pela revista científica Lancet, vão ajudar a acelerar a aprovação dos testes no Brasil.

“Assim que o regulador de saúde do Brasil aprovar os testes, começaremos e eles levarão de 60 a 90 dias”, disse. A empresa começou a fazer lotes-piloto dos ingredientes ativos para a vacina em sua instalação de biotecnologia de ponta equipada com biorreatores em Brasília em um acordo de transferência de tecnologia com o Fundo de Investimento Direto Russo, que comercializa a Sputnik V.

A expectativa é de que a produção comece em abril e chegue a 8 milhões de doses por mês até maio para venda no Brasil e em países vizinhos que já solicitaram informações sobre a disponibilidade da vacina. Entre eles, estão Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e Argentina, que começou a imunizar a sua população em dezembro com a vacina russa.

“Primeiro a população brasileira, para que o País possa voltar a funcionar normalmente sem esse vírus atrapalhar a economia”, disse Marques, ao destacar que o Brasil terá prioridade no recebimento das doses.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde