Santa Maria: Valdeci Oliveira e Rodrigo Decimo avançam ao segundo turno para prefeito

6 de outubro de 2024

Deputado e vice-prefeito obtiveram 40,63% e 25,86% dos votos válidos, respectivamente. (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Valdeci Oliveira (PT) e o vice-prefeito Rodrigo Decimo (PSDB) se enfrentarão no segundo turno da eleição para a chefia do Executivo em Santa Maria, localizada na Região Central quinta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, com de 280 mil habitantes. Eles obtiveram, respectivamente, 40,63% e 25,86% dos votos válidos.

Na urna eletrônica também constavam os nomes de Roberta Leitão (PL) e Giuseppe Riesgo (Novo). Ela recebeu 18,61% da preferência do eleitorado e ela 10,48%.

Já a composição da Câmara de Vereadores é a seguinte: Alice Carvalho (PSol), Valdir Oliveira (PT), Rudinei Rodrigues (MDB), Sergio Cechin (Progressistas), Alexandre Vargas (Republicanos), Admar Pozzobom (PSDB), Tubias Calil (PL), Sidi Cardoso (PT), Helen Cabral (PT), Givago Ribeiro (PSDB), Coronel Vargas (PL), Marina Callegaro (PT), Wernel Rempel (PCdoB), Luiz Roberto Ceolin Meneghetti (Novo), Lorenzo Mazzine Pichinin (PSDB), Tony Oliveira (Podemos), Marcelo Zappe Bisogno (União Brasil), Luiz Fernando Cuozzo Lemos (PDT), Luis Carlos Fort (Progressitas), Adelar Vargas (MDB) e Guilherme Badke (Republicanos).

Nascido em Dilermando de Aguiar, ex-distrito de Santa Maria, Antônio Valdeci Oliveira da Silva tem 67 anos. Exerce na Assembleia Legislativa o seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual (já presidiu o Parlamento gaúcho).

Foi prefeito de Santa Maria duas vezes consecutivas (entre 2001 e 2008), vereador (também por duas legislaturas ) além de deputado federal em dois mandatos (um das quais na condição de suplente).

Natural de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e radicado em Santa Maria desde a adolescência, Rodrigo Décimo tem 55 anos e tem como profissão engenheiro civil, formado pela UFSM e com atuação empresarial no setor de construção civil.

Atualmente é o vice-prefeito (tendo como titular Jorge Pozzobom). Em abril deste ano, trocou o PSL (do então presidente da República, Jair Bolsonaro) pelo PSDB.

