Porto Alegre "Vitória extraordinária", comemora Sebastião Melo. Para Maria do Rosário, "momento de diálogo"

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Vencedores do primeiro turno na Capital discursaram após a confirmação do resultado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com 49,72% dos votos válidos no pleito desse domingo (6), o prefeito Sebastião Melo (MDB) repercutiu o resultado que quase decretou sua reeleição em primeiro turno: “Agradeço ao povo de Porto Alegre pela extraordinária vitória”. Já sua oponente Maria do Rosário (PT), com 26,27%, sugeriu uma busca de apoio pela terceira colocada: “Nossa prioridade agora é o diálogo, a mão estendida e o respeito ao programa de governo de Juliana Brizola [PDT]”.

As declarações do candidato a um segundo mandato na chefia do Executivo municipal foram feitas no hotel onde ele estava hospedado, no bairro Bela Vista, para acompanhar a apuração ao longo da tarde. Na companhia de aliados e outras pessoas de seu círculo pessoal e profissional, no início da noite ele se deslocou com a comitiva até o comitê central de campanha, no bairro Navegantes (Zona Norte).

Em seu discurso, ele também mencionou planos de apoio político de partidos derrotados no primeiro turno, como PDT e Novo, além do União Brasil. Ele agradeceu, ainda, à vice de sua chapa, Betina Worm (PL). “Tenho certeza de que faremos uma grande gestão juntos”.

Por fim, Melo negou que a chance perdida de “liquidar a fatura” já no primeiro turno tenha sabor de derrota: “O momento é de felicidade”.

Já a segunda colocada na votação desse domingo adotou um tom conciliador, já de olho na campanha até o próximo turno. Um dos desafios é alcançar a maioria de votos em um pleito no qual o adversário obteve mais de 20 pontos percentuais à frente.

“Faremos um debate sério”, prometeu em seu discurso a eleitores e simpatizantes, no diretório central do PT, no bairro Cidade Baixa. Em seguida, emendou com mais uma alfinetada como as que nortearam boa parte de seus debates pré-eleição:

“Respeitosamente, quero dizer que o prefeito atual não tem um projeto de futuro para a cidade, mas nós temos. O nosso projeto está alinhado à democracia, à sustentabilidade, à proteção das pessoas, para que nunca mais a cidade viva o negacionismo dos tempos da pandemia, sem atenção às vacinas, ou o negacionismo que vive nesse momento na questão ambiental. É hora da ciência, da técnica e do amor”.

Como ficou

Com apuração concluída por volta das 20h30min desse domingo (6), o pleito municipal de Porto Alegre ficou assim definido, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

– Sebastião Melo (MDB): 345.420 eleitores (49,72% dos votos válidos).

– Maria do Rosário (PT): 182.553 eleitores (26,28% dos votos válidos).

– Juliana Brizola (PDT): 136.783 eleitores (19,69% dos votos válidos).

– Felipe Camozzato (Novo), 26.603 eleitores (3,83% dos votos válidos).

– Luciano do MLB (Up): 1.476 eleitores (0,21% dos votos válidos).

– Fabiana Sanguiné (PSTU): 1.163 eleitores (0,17% dos votos válidos).

– Carlos Alan (PRTB): 483 eleitores (0,07%).

– Cesar Pontes (PCO): 204 votos (0,03%).

– Votos em branco: 31.379 (4,18%).

– Votos nulos: 25.012 (3,33%).

(Marcello Campos)

