Futebol Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro pela 15ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Santos abre a rodada em sétimo lugar Foto: Santos FC Santos abre a rodada em sétimo lugar. (Foto: Santos FC) Foto: Santos FC

O Grêmio visita o Santos neste domingo (11) pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola começa rolar às 16h, na Vila Belmiro, em Santos.

Invicto há 11 jogos, o time da casa abre a rodada do campeonato em sétimo lugar, com 21 pontos. A dúvida é se o Santos continuará sem ser derrotado, já que a dúvida paira sobre a escalação da equipe para este domingo. O técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com três titulares que já ficaram de fora do clássico com o Corinthians, na última quarta-feira. Até agora, as ausências certas são os atacantes Soteldo, que serve à seleção venezuelana, e Lucas Braga, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

A notícia favorável para o pessoal da Vila é que o ponta Arthur Gomes está de volta, após cumprir suspensão.

Já a equipe visitante voltou a vencer no Brasileirão e subiu algumas posições. O Grêmio agora ocupa o 11º lugar na tabela, com 17 pontos. Por isso, o Tricolor entra em campo em busca de uma sequência de bons resultados para decolar no campeonato. Esta, inclusive, é a promessa do técnico Renato Portaluppi.

Como se trata de um jogo fora de casa, a dúvida é saber se o treinador irá manter o sistema tático utilizado contra o Coritiba ou retomará os três volantes no meio-campo.

Ficha Técnica

SANTOS – João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca, Jean Mota, Marinho; Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.

GRÊMIO – Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Taciano e Robinho; Luiz Fernando, Diego Souza e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem – Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre (trio catarinense). VAR: Wagner Reway (PB).

