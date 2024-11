Esporte Santos vence Coritiba e garante retorno à Série A do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Otero marcou o segundo gol santista na vitória sobre o Coritiba. Foto: Raul Baretta/Santos FC Otero marcou o segundo gol santista na vitória sobre o Coritiba. (Foto: Raul Baretta/Santos FC) Foto: Raul Baretta/Santos FC

O Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Em jogo realizado na noite dessa segunda-feira (11), o time paulista venceu o Coritiba por 2 a 0, garantindo o acesso à elite do futebol brasileiro em 2025. A vitória veio em uma atuação segura fora de casa, algo raro para o Santos ao longo da campanha na Série B, que acumula 20 vitórias, oito empates e oito derrotas até esta 36ª rodada.

No próximo domingo (17), o Santos recebe o CRB, quando as torcidas organizadas prometem exibir as faixas de orgulho e amor ao time, renovadas pelo retorno à Série A.

O acesso foi consolidado com um gol do atacante Wendel Silva, após dez jogos sem marcar, e uma bela cobrança de falta de Otero, um dos destaques da equipe ao lado de Giuliano e Guilherme no ataque. A defesa teve liderança de Gil e apoio dos volantes Diego Pituca – ausente nesta partida por suspensão – e João Schmidt, enquanto o jovem goleiro Gabriel Brazão manteve segurança na vaga do lesionado João Paulo. Outro destaque foi o lateral Escobar, que teve boa evolução no segundo turno.

A partida contra o Coritiba marcou uma das melhores atuações do Santos na Série B. No primeiro turno, o Peixe já havia goleado o adversário por 4 a 0 na Vila Belmiro. Desta vez, uma vitória simples bastaria para garantir os três pontos e o acesso.

O Jogo

Desde o apito inicial, o Santos mostrou que queria resolver logo a questão do acesso. Após desperdiçar duas chances, abriu o placar aos 19 minutos, quando Giuliano encontrou Wendel Silva livre para marcar, quebrando seu jejum de gols. Com a vantagem, o time teve espaço para contra-ataques e passou a controlar a partida.

O Coritiba, no entanto, mostrou resistência. Empurrado pela torcida, partiu para o ataque e obrigou o goleiro Gabriel Brazão a fazer duas grandes defesas. Ainda assim, o Santos manteve-se firme, e aos 40 minutos, Otero ampliou o placar em cobrança de falta no ângulo, em mais um momento de brilho do venezuelano, que já havia sido decisivo na rodada anterior.

Com o 2 a 0, o Santos voltou do intervalo com a missão de administrar o resultado, sem abrir mão dos contra-ataques. Enquanto o Coritiba tentava evitar a pressão da própria torcida, o Santos avançava com calma e, sempre que ultrapassava o meio de campo, levava perigo.

A vitória e o acesso coroam a campanha do Santos, que agora segue em busca do título da Série B, embora a prioridade da torcida fosse o retorno ao lugar de onde jamais deveria ter saído: a primeira divisão do futebol brasileiro.

https://www.osul.com.br/santos-vence-coritiba-e-garante-retorno-a-serie-a-do-campeonato-brasileiro/

2024-11-11