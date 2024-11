Rio Grande do Sul Equipamento aéreo é a aposta do RS para mapear áreas rurais a serem regularizadas

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maior autonomia de voo permite percorrer longas distâncias. (Foto: Nathalie Sulzbach/Sehab)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao edição dessa segunda-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE) publicou o documento de autorização para que o veículo aéreo não tripulado Vant, adquirido pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) possa entrar em funcionamento no Rio Grande do Sul. O equipamento será utilizado na etapa que antecede os processos de regularização fundiária, realizando o levantamento aerofotogramétrico, parte do estudo topográfico georreferenciado das áreas.

Dentre as vantagens apregoadas em relação ao modelo multirrotor, anteriormente usado pela Sehab, está a asa fixa e a maior autonomia para percorrer longas distâncias, sendo possível mapear áreas mais extensas e viabilizar levantamentos aerofotogramétricos com maior rapidez. O que antes demorava um mês para ser realizado passará a ser feito em apenas dois dias.

No documento no DOE é estabelecida a inscrição da Sehab, junto ao Ministério da Defesa, como entidade civil executante de aerolevantamento, passo obrigatório para a realização da atividade. A Sehab é a primeira pasta do Estado a contar com esse tipo de equipamento, que é da marca AgEagle Sensefly e foi adquirido por meio de concorrência vencida pela empresa Santiago e Cintra.

O modelo utiliza o sistema Real-Time Kinematic, que aplica as correções em tempo real durante o voo. A operação envolve uma estação terrestre que transmite correções diferenciais para o equipamento enquanto ele está em operação, resultando em dados de alta precisão diretamente no campo.

Para a autorização, foi necessário o cumprimento de vários trâmites obrigatórios. A tarefa coube a uma força-tarefa de quatro servidores (entre eles, dois engenheiros cartográficos) montada especialmente para esse fim.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/equipamento-aereo-e-a-aposta-do-rs-para-mapear-areas-rurais-a-serem-regularizadas/

Equipamento aéreo é a aposta do RS para mapear áreas rurais a serem regularizadas

2024-11-11